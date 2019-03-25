Пн, 25.03.2019
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Жителей Эстонии призывают вакцинироваться от клещевого энцефалита

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Клещ.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix / Herbert Reimann

С приходом весны и наступлением сезона активности клещей Департамент здоровья напоминает о необходимости вакцинации от клещевого энцефалита, который является серьезным заболеванием.

Статистика заболеваний клещевым энецфалитом остается стабильной, при этом увеличилось количество заболевших боррелиозом, сообщает в понедельник, 25 марта, Rus.ERR со ссылкой на утренние новости ETV+. 

В прошлом году было зарегистрировано 85 случаев заболевания энцефалитом, а боррелиозом - почти 2300 случаев. В этом году уже 108 человек заболели боррелиозом, случаев заболевания энцефалитом пока зарегистрировано не было. 

В отношении боррелиоза вакцины не существует, но заболевания можно избежать, если постараться избегать укусов клещей: правильно одеваться на прогулку в лес и проверять тело на предмет появления клещей после нее.

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