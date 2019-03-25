Жителей Эстонии призывают вакцинироваться от клещевого энцефалита

Статистика заболеваний клещевым энецфалитом остается стабильной, при этом увеличилось количество заболевших боррелиозом, сообщает в понедельник, 25 марта, Rus.ERR со ссылкой на утренние новости ETV+.

В прошлом году было зарегистрировано 85 случаев заболевания энцефалитом, а боррелиозом - почти 2300 случаев. В этом году уже 108 человек заболели боррелиозом, случаев заболевания энцефалитом пока зарегистрировано не было.