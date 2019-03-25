Результаты работы центра вспомогательных средств отражают проблемы стареющего общества

По словам Катри Тийдо — руководителя сферы обслуживания клиентов центра вспомогательных средств Invaru, который занимается продажей и прокатом вспомогательных средств, — в 2018 году по сравнению с прошлым годом на 8,5% вырос объем продаж подгузников как главного товара в сфере продукции для проблемы недержания мочи. Всего в центре приобрели за год 2,7 млн подгузников. Также выросла потребность в защитных покрытиях для матрасов и в специальных штанах, фиксирующих подгузник.

«За ростом проблемы недержания стоит наше стареющее общество и ситуация, при которой об этих трудностях говорят смелее — спрашивают совета и ищут помощи», - пояснила Тийдо и добавила, что выбор среди моделей подгузников и прокладок также за год пополнился.

В то же время чувство неудобства в связи с этой тематикой еще полностью не ушло и, по словам Тийдо, в центре вспомогательных средств снова и снова сталкиваются с ситуацией, когда слишком редкая смена подгузников приводит к повреждению кожи или же из-за неверно подобранного размера, изделие не столь надежно от протечек. Поэтому для нахождения лучшего решения стоит всегда спросить совета как у семейного врача, так и у работников обслуживания центра вспомогательных средств.

Тийдо отмечает, что плюс к товарам, связанным с проблемой инконтиненции — т.е. недержания мочи — около пятой части продаваемой и сдаваемой в прокат продукции образуют инвалидные коляски. «Поскольку благодаря государственной льготе коляски можно брать в прокат и об этом знают все больше, то и этой возможностью воспользуются довольно много», - пояснила она и добавила, что по всей Эстонии в прокате у нуждающихся в помощи находятся в среднем около 2000 инвалидных колясок. Всего в прошлом году напрокат было выдано около 9000 вспомогательных средств, что на 10% больше, чем годом ранее.

Прокат вспомогательных средств, по словам руководителя сферы обслуживания, является удобным решением. «Например, мы видим, что продолжают часто брать в прокат стулья-туалеты и ходунки, поскольку их можно поменять на более подходящие, если меняется состояние здоровья нуждающегося в помощи», - пояснила Тийдо рост объема проката вспомогательных средств. «Все больше нуждаются и в кроватях по уходу, которые помогают лежачим больным чувствовать себя дома удобно, а близким проще ухаживать за ним», - добавила Тийдо. По ее словам, прокат вспомогательных средств используют чаще всего пожилые люди и их близкие, а также часть от арендуемых вспомогательных средств предназначается для детей и взрослых.

Хотя нуждающиеся в помощи становятся все более осведомленными, Тийдо все же напоминает, что, для приобретения или проката вспомогательного средства с государственной льготой, с собой всегда нужно иметь необходимые документы: «Для того, чтобы не терять напрасно время, возьмите с собой в центр вспомогательных средств не только личный документ и справку от врача, но и личную карту вспомогательного средства».

Всего 10 представительств Invaru по всей Эстонии в прошлом году посетило около 22 000 нуждающихся в помощи, из них около полтысячи — это новые пользователи, которые прибегли к государственной льготе для вспомогательных средств. Поскольку Invaru занимается не только предложением, но также и ремонтом и обслуживанием вспомогательных средств, то вырос объем и тех средств, которые проходят через ремонтную мастерскую, где их обслуживают, ремонтируют, чистят и дезинфицируют. Всего обслуживание прошли 5350 различных вспомогательных средств, которые нуждались в технической подгонке или же в подготовке к прокату — из них более 1500 ходунков, 1300 инвалидных колясок и 800 стульев-туалетов.