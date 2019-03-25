Чувствовать боль во время лечения зубов – вчерашний день

Привычки определяют здоровье зубов

Привычки посещать регулярно стоматолога и заботиться о гигиене полости рта в большой части прививаются родителями. По словам Калевисте, детям обязательно нужно привить привычку регулярно посещать стоматолога. Также будет полезно ходить к врачу, к которому ребенок уже привык. Она советует ходить с детьми на проверку к стоматологу раз в полгода.

«Если ребенку 3-5 лет, и он ходит к зубному врачу с длинными перерывами, то он не привыкнет к незнакомой обстановке. С маленькими детьми мы делали так, что сразу не начинали лечить дырку, а первый визит был больше ознакомительным. Мы показываем, какие приборы мы будем использовать, и как кресло двигается вверх-вниз», - рассказала Калевисте.

По ее словам, поход с детьми к врачу должен быть в игровой форме. Такие слова, как укол и боль, лучше не использовать, так как они пугают ребенка. Боязнь ребенком зубного врача во многом зависит от родителей. «Если перед лечением мама говорит, не волнуйся, тебе тут не причинят боль, то уже это даст ребенку сигнал, что ему может быть больно. В то же время если мама относится так, что все очень хорошо и радостно, то ребенок не будет ничего бояться», - сказала стоматолог.

По словам Калевисте, все-таки не все знают, как правильно чистить зубы, особенно дети. Например, многие не знают, что зубную щетку нужно держать в руках как карандаш, потому что таким образом невозможно надавливать на зубы слишком сильно. «Если видно, что щетина щетки разлохматилась, то это указывает на слишком сильную чистку зубов», - сказала врач. Слишком сильное давление при чистке зубов может привести к износу шейки зуба. При выборе зубной щетки Калевисте советует предпочесть модели с мягкой или очень мягкой щетиной. Зубную щетку с щетиной средней твердости она не советует. Важно при чистке зубов направлять щетку по диагонали к десневой борозде. «Самым критическим местом и является место между зубом и десной, где скапливается налет, который может привести к возникновению воспаления десен», - объяснила она.

Не следует забывать про зубную нить

Использование зубной нити, по словам Калевисте, является обязательной частью каждодневной гигиены рта, о которой часто забывают. «При чистке нитью нужно быть внимательными, чтобы не проводить нить слишком близко к десневой борозде, потому что таким образом можно сильно травмировать десну. Часто видно, что несмотря на то, что человек тщательно чистит зубы, из-за того, что он не пользуется нитью, налет между зубами все равно остается», - сказала зубной врач. Многие вместо зубной нити используют деревянные зубочистки, которые стоматологи не советуют. Альтернативой являются специальные зубочистки из пластика. Но ими скорее можно травмировать десну, и частички могут остаться в десневой борозде.

К гигиене полости рта в известной степени относятся также еда и питье, а также перерывы между ними. «Между приемами пищи должно быть 2-3 часа, в которые избегаются всевозможные перекусы. К ним относятся все виды продуктов, которые содержат сахар, в том числе соки и вода со вкусовыми добавками», - сказала зубной врач. Сахар создает на зубах кислотную атаку, которая автоматически ведет к опасности возникновения дырок. Перекусы и являются, по словам Калевисте, самой серьезной причиной возникновения дырок. В случае жажды, она советует пить чистую воду.