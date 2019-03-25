Чувствовать боль во время лечения зубов – вчерашний день

Если самыми большими проблемами при лечении зубов считаются высокие цены и болезненные процедуры, то регулярный контроль поможет их избежать. По словам стоматолога Unimed Анн Калевисте, взрослые должны посещать зубного врача по крайней мере раз в год и даже тогда, когда у них нет жалоб.
Страх перед посещением стоматолога усиливается, если период между визитами к врачу удлиняется. «Я видела пациентов, которые не посещали зубного врача десять лет и больше, и они не знали, чего ожидать, так как не помнили, как проходит лечение зубов», - рассказала Калевисте.
По ее словам, за десять лет могут возникнуть уже очень серьезные проблемы с деснами и зубами. Так как зубной камень появляется почти у всех взрослых, то есть много людей, у которых имеется предрасположенность к пародонтиту, то есть к воспалению десен. Явным симптомом воспаления является кровоточивость во время чистки зубов, с которой следует незамедлительно обратиться к стоматологу.
«Если пациент курит, то в результате этого кровяные сосуды сужаются, и кровоточивость десен снижается», - рассказала Калевисте.
Для профилактики болезней десен, по словам врача, следует пользоваться зубной нитью, средством для полоскания рта, щеточками для чистки между зубами, и, конечно, тщательно вычищать зубы. Если известна предрасположенность к болезням десен, то врач советует два раза в год ходить на чистку десен, но это тогда, когда воспаление уже взято под контроль.
Боль можно свести к минимуму
Боль, вероятно, является самой большой причиной страха, хотя, по словам Калевисте, благодаря современным средствам ее можно свести почти к минимуму. Обезболивание в данном случае очень важно для того, чтобы провести пациенту процедуру как можно менее болезненно. Также есть гель для обезболивания слизистой оболочки, который делает место укола безболезненным, чтобы и во время него боль не чувствовалась. Помимо локальной анестезии, имеется также наркоз и седация.
При седации лекарства вводятся через вену, и у пациента возникает сонное состояние. «Пациент находится в сознании, но спокоен – это снижает тревогу. В ходе процедуры, как и во время наркоза, следят за всеми жизненно важными показателями, пульсом, кровяным давлением», - рассказала врач. По ее словам, седация используется, например, если у человека имеется фобия, и запланирована не очень длительная и сложная процедура, это альтернатива наркозу.
Долговечность современного светового твердого композитного материала, то есть долговечность пломбы, по словам врача, в среднем составляет пять лет. В то же время одна пломба может продержаться и десять лет, а другая только пару лет. «Это в большой степени зависит от прикуса. Если человек, по причине своего прикуса, каждый раз раскусывает пломбу или речь идет об очень большой конструкции, то пломба и не может простоять очень долго», - подтвердила врач.
При отсутствии зубов, прикус также со временем может начать меняться. Например, если снизу нет зуба, то верхний зуб может начать опускаться, так как ему не на что опереться, привела пример Калевисте: «При длительном заболевании десен происходит износ десны и кости, который при самом плохом исходе заканчивается тем, что зуб начинает шататься и может даже выпасть».
Привычки определяют здоровье зубов
Привычки посещать регулярно стоматолога и заботиться о гигиене полости рта в большой части прививаются родителями. По словам Калевисте, детям обязательно нужно привить привычку регулярно посещать стоматолога. Также будет полезно ходить к врачу, к которому ребенок уже привык. Она советует ходить с детьми на проверку к стоматологу раз в полгода.
«Если ребенку 3-5 лет, и он ходит к зубному врачу с длинными перерывами, то он не привыкнет к незнакомой обстановке. С маленькими детьми мы делали так, что сразу не начинали лечить дырку, а первый визит был больше ознакомительным. Мы показываем, какие приборы мы будем использовать, и как кресло двигается вверх-вниз», - рассказала Калевисте.
По ее словам, поход с детьми к врачу должен быть в игровой форме. Такие слова, как укол и боль, лучше не использовать, так как они пугают ребенка. Боязнь ребенком зубного врача во многом зависит от родителей. «Если перед лечением мама говорит, не волнуйся, тебе тут не причинят боль, то уже это даст ребенку сигнал, что ему может быть больно. В то же время если мама относится так, что все очень хорошо и радостно, то ребенок не будет ничего бояться», - сказала стоматолог.
По словам Калевисте, все-таки не все знают, как правильно чистить зубы, особенно дети. Например, многие не знают, что зубную щетку нужно держать в руках как карандаш, потому что таким образом невозможно надавливать на зубы слишком сильно. «Если видно, что щетина щетки разлохматилась, то это указывает на слишком сильную чистку зубов», - сказала врач. Слишком сильное давление при чистке зубов может привести к износу шейки зуба. При выборе зубной щетки Калевисте советует предпочесть модели с мягкой или очень мягкой щетиной. Зубную щетку с щетиной средней твердости она не советует. Важно при чистке зубов направлять щетку по диагонали к десневой борозде. «Самым критическим местом и является место между зубом и десной, где скапливается налет, который может привести к возникновению воспаления десен», - объяснила она.
Не следует забывать про зубную нить
Использование зубной нити, по словам Калевисте, является обязательной частью каждодневной гигиены рта, о которой часто забывают. «При чистке нитью нужно быть внимательными, чтобы не проводить нить слишком близко к десневой борозде, потому что таким образом можно сильно травмировать десну. Часто видно, что несмотря на то, что человек тщательно чистит зубы, из-за того, что он не пользуется нитью, налет между зубами все равно остается», - сказала зубной врач. Многие вместо зубной нити используют деревянные зубочистки, которые стоматологи не советуют. Альтернативой являются специальные зубочистки из пластика. Но ими скорее можно травмировать десну, и частички могут остаться в десневой борозде.
К гигиене полости рта в известной степени относятся также еда и питье, а также перерывы между ними. «Между приемами пищи должно быть 2-3 часа, в которые избегаются всевозможные перекусы. К ним относятся все виды продуктов, которые содержат сахар, в том числе соки и вода со вкусовыми добавками», - сказала зубной врач. Сахар создает на зубах кислотную атаку, которая автоматически ведет к опасности возникновения дырок. Перекусы и являются, по словам Калевисте, самой серьезной причиной возникновения дырок. В случае жажды, она советует пить чистую воду.
Меньший вред зубам наносят продукты без сахара, например, сыр или орехи. Сразу после еды нельзя чистить зубы, лучше предпочесть жвачку или подождать с чисткой зубов примерно полчаса. Но не стоит жевать жвачку весь день, достаточно 5-10 минут, в противном случае это может повлиять на челюстные мышцы.