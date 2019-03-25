Мальчик попрыгал на кровати и сломал бедро пополам

Двухлетний Харрис Браун из города Форрес, унитарная область Морей, скакал на постели матери, пока та заправляла ее. Неожиданно женщина услышала «отчетливый хруст», когда мальчик приземлился в гору подушек. Она уверяет, что «тело ребенка повернулось в одну сторону, а нога — в противоположную». Сначала ребенок кричал и плакал, а затем свернулся калачиком и «выглядел так, будто хочет спать».

Женщина немедленно отвезла сына в больницу. Рентген показал, что у мальчика спиральный перелом — его кость разломалась пополам. «Доктора никогда не слышали, чтобы хоть кто-то так ломал бедро. Это самая большая кость в теле, и она просто развалилась. Врачи заявили, что подобного рода переломы получают при авариях, падении с батутов или в результате домашнего насилия», — отметила шотландка.

Поначалу врачи заподозрили, что мальчик страдает от несовершенного остеогенеза — врожденного заболевания, характеризующегося ломкостью костей. Однако предположения не подтвердились, и доктора охарактеризовали случившееся как «невезение в чистом виде».

Доктора приняли решение не проводить операцию из-за возраста ребенка. Вместо этого его решили лечить тракционным методом — Брауну пришлось три недели провести в больнице с зафиксированной в специальном крепеже ногой. Почти все это время с непоседливым ребенком играли волонтеры.