Паразиты грозят развитием онкологии

Многие люди сталкиваются с паразитами. Уровень заражения паразитами особенно высок в бедных странах с плохой гигиеной, пишет Medical Express. И, согласно новому исследованию, паразитическая инвазия может вызвать появление рака. Известно, что паразиты живут в теле человека в кишечнике, мочевыводящей системе и кровотоке. На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения классифицирует три типа паразитов как канцерогены первого класса. Все они из класса трематод, передает MEDdaily.
Эндемические регионы для трематод - Тропическая Африка и Юго-Восточная Азия. Здесь можно нередко встретить случаи рака кишечника и печени, вызванные паразитами. Дело в том, что паразиты в прямом смысле выгрызают полости в теле человека, вызывая воспаление. При хроническом воспалении клетки тела начинают мутировать. Длительная аккумуляция мутаций и продукты жизнедеятельности паразитов приводят к усилению воспаления, активному размножению клеток, росту сосудов и в итоге к развитию рака.
Но паразиты бывают и полезными. По словам ученых, ленточные черви и паразит F.hepatica вырабатывают белки, обладающие противораковыми и иммуномодулирующими свойствами. Известно о том, что ряд паразитов также продуцирует белки, помогающие затягивать хронические раны у диабетиков.