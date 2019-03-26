Факт о красном мясе, который должны знать все

Всемирный фонд дикой природы WWF опубликовал устойчивые с точки зрения экологии и окружающей среды рекомендации по питанию, передает Yle.
Согласно этим рекомендациям, стоит употреблять в пищу не более 6 яиц в месяц, а красное мясо следует есть лишь один раз в неделю. Рекомендуемое количество молока - 1 стакан в день. Основой рациона должны являться овощи, отечественная рыба и бройлер.
Ведущий эксперт по питанию Аннукка Валкеапяя из Всемирного фонда дикой природы уточняет, что характер рекомендаций не означает полного запрета на потребление мяса.
"Мясо можно есть и дальше, но обязательно сократить объемы его потребления", - говорит эксперт.
Если хочешь есть мясо, то бройлер, по мнению Валкеапяя, является более экологичной альтернативой говядине и свинине.
"С другой стороны, если сравнивать с производством говядины, бройлерам дают корм, которым можно кормить и человека. Получается, что бройлер это лишнее звено в пищевой цепочке. Как правило, финские бройлеры едят сою. Эту же сою в то же виде может потреблять и человек. Получается, что мы едим сою в виде бройлеров и яиц", - сказала она.