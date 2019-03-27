Синтетический алкоголь: быстро выветривается и не вызывает похмелья

В основе разработки лежит молекула Alcosynth. Она дает чувство опьянения, но избавляет от похмелья вследствие токсичности. Профессор долгое время пытался понять, как простимулировать рецептор ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты) в головном мозге тем же образом, что и спиртное. Известно: алкоголь присоединяется к 15 разным подтипам этого рецептора.

Профессору удалось установить, присоединение к каким рецепторам дает чувство опьянения, но не вызывает потом похмелье. Исходя из этого знания, специалист создал напиток, который по эффекту похож на настоящее спиртное. Однако чувство опьянения проходит через 45 минут, и человек может идти по своим делам в совершенно нормальном состоянии.