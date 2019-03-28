Школьная медсестра: весной нужно обращать особое внимание на здоровье детей

Уже сейчас среди учеников заметна большая усталость, сосредоточенность на проблемах и переменчивость настроения. «Заканчивается период серьезных вирусных заболеваний и перенесенные детьми легкие или тяжелые недуги ослабили детскую иммунную систему. В целом в зимний период недостаточно богатого витаминами питания, в которых нуждается растущий организм. Поэтому необходимо и весной, когда уже солнце высоко, обращать особое внимание на здоровье детей», - отмечает медсестра.

Но что необходимо делать, чтобы дети были радостны весной и последние учебные месяцы прошли бы успешно? «Сияющее солнце и свежий воздух сильно улучшают настрой. Ребенку обязательно стоит проводить 30-60 минут во дворе на свежем воздухе. Особенно хорошо влияет легкая пробежка, которая позволит проветрить все тело и которую хорошо совершать вместе всей семьей. Вечера становятся все более светлыми и поэтому родители должны следить за тем, чтобы дети не задерживались на улице допоздна, поскольку ежедневный сон может длиться минимум восемь часов. Достаточный отдых и хороший сон — это ключевые факторы для того, чтобы утром просыпаться радостным и с бодрым настроением отправляться в школу», - поясняет Зинаида Кендра и добавляет, что сегодня дети могут получить дополнительные часы сна за счет «экранного времени». Телевизор, компьютер и другие смарт-устройства должны иметь разумное ограничение по времени, и родители в этой сфере могли бы сами сделать немало, став для детей хорошим примером.

По словам школьной медсестры, для укрепления иммунной системы есть простые вещи: контрастный душ, поход в баню раз в неделю, обязательно позитивный и радостный настрой, также нельзя забывать про полезное и разнообразное питание, которое богато овощами и фруктами. «Для иммунных клеток лучшим питанием являются С-витамин, а также группы витаминов A, E, B, D3, фолиевая кислота, и из минеральных веществ — железо, цинк, марганец, медь, йод, селен. В стрессовый период организм поддерживают препараты со сбалансированным комплексом витаминов и минералов — например, капсулы Vitiron», - дополняет Зинаида Кендра, под чьей опекой находятся дети Частной школы Audentes и Спортивной гимназии.

Зинаида Кендра, которая является одной из 80 медсестер SA Tallinna Koolitervishoid, обращает особое внимание родителей на то, чтобы они замечали первые признаки усталости и стресса у ребенка, поскольку школьник сам не способен их заметить и пожаловаться. «Освободиться от проблем и переживаний будет проще, если ими поделиться с родителями, друзьями и другими взрослыми, которые участвуют в развитии детей — тренером, классным руководителем и медсестрой. Точно не стоит прятать голову в песок и надеяться, что решение придет само собой», - подчеркивает школьная медсестра и ободряет родителей больше слушать детей, следить за их самочувствием и заботиться о них.