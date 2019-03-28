Ученые сделали открытие, которое поможет лучше справляться с рассеянным склерозом

Стволовые клетки мозга человека с тяжелой формой рассеянного склероза выглядят на несколько десятков лет старше своего биологического возраста, говорят сотрудники Университета Коннектикута. Также эти клетки действуют так, будто они давно состарились.
Как отмечает MedDaily со ссылкой на Xinhua, при рассеянном склерозе нервы теряют способность передавать сигналы. В итоге человеку трудно ходить или держать ручку. Симптомы вызваны воспалением и дегенерацией оболочки нервных волокон - миелина. Нервы с поврежденной миелиновой оболочкой могут неадекватно воспринимать и передавать сигналы. А из-за особенностей стволовых клеток восстановление оболочки невозможно.
У большинства людей с рассеянным склерозом есть длительные периоды ремиссии. Однако рассеянный склероз относится к прогрессирующим недугам. По мнению ученых, сделанное открытие даст новую мишень для лекарственной терапии рассеянного склероза, ведь на данный момент нет препаратов, излечивающих недуг.