Искусственная матка может спасти сильно недоношенных детей

Платформа поддержания жизни на базе искусственной плаценты позволяет сохранить жизнь ребенку весом 600-700 граммов (плод на 24 недели развития), передает MedDaily со ссылкой на Medical Express. Эксперты констатируют: многие годы на медицинском рынке не появлялось технологий, способных реально изменить исход для сильно недоношенных детей, рожденных на 21-24 неделях беременности.
Однако в клинической практике используют искусственную матку. И недавно исследователи протестировали ее на сильно недоношенных детях. Оказалось, платформа могла поддерживать недоношенного ребенка в стабильном состоянии в течение пяти дней. Дети, родившиеся раньше срока, имеют недоразвитые легкие, сердечно-сосудистую систему, что ставит под вопрос их выживание.
Система искусственной матки призвана стать промежуточным звеном между телом матери и внешним миром. Она позволяет органам ребенка полностью сформироваться, подготовив его к контакту с окружающей средой.