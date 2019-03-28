Искусственная матка может спасти сильно недоношенных детей

Однако в клинической практике используют искусственную матку. И недавно исследователи протестировали ее на сильно недоношенных детях. Оказалось, платформа могла поддерживать недоношенного ребенка в стабильном состоянии в течение пяти дней. Дети, родившиеся раньше срока, имеют недоразвитые легкие, сердечно-сосудистую систему, что ставит под вопрос их выживание.