Ученые придумали новый метод борьбы с болью

Ранее ученые выявили пять генов, сопряженных с аномалиями в болевых ощущениях. К примеру, наличие определенной мутации в гене PRDM12 приводит к тому, что человек не способен испытывать боль от рождения. Исследователи провели эксперимент с мышами, у которых была заблокирована экспрессия гена PRDM12 в стволовых клетках (из них развиваются разные типы нейронов). Оказалось, у мышей вообще не развивались нейроны, регистрирующие боль, температуру и зуд.