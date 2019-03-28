Смотрите, что стало с языком мужчины после ежедневного употребления энергетиков

Дэн Ройалс (Dan Royals) опубликовал фото своего покрытого язвами языка в социальных сетях и рассказал, что долгое время ежедневно употреблял пять-шесть энергетических напитков, пока врач не заявил, что они разъедают его язык.

Дэн признался, что также он и курит, но не считает, что это как-то повлияло на состояние языка. «Просто чтобы было понятно: я забочусь о здоровье полости рта, но это все энергетики. Посмотрите на мой язык и представьте, что они делают с внутренними органами», — сказал Ройалс.