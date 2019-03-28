Чт, 28.03.2019
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Смотрите, что стало с языком мужчины после ежедневного употребления энергетиков

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ФОТО: Shutterstock

Учитель из Австралии, страдающий зависимостью от энергетических напитков, показал сожженный язык и призвал не следовать его примеру. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Daily Mail.

Дэн Ройалс (Dan Royals) опубликовал фото своего покрытого язвами языка в социальных сетях и рассказал, что долгое время ежедневно употреблял пять-шесть энергетических напитков, пока врач не заявил, что они разъедают его язык.

Дэн признался, что также он и  курит, но не считает, что это как-то повлияло на состояние языка. «Просто чтобы было понятно: я забочусь о здоровье полости рта, но это все энергетики. Посмотрите на мой язык и представьте, что они делают с внутренними органами», — сказал Ройалс.

В каждой банке его любимого напитка содержится около 58 граммов сахара.

Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтверждают, что напитки с высоким содержанием сахара и высокой кислотностью могут наносить ущерб зубам и полости рта.

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