Семь скрытых способов, которыми пользуются фастфуд рестораны, чтобы заставить вас потратить больше денег

1. Меню

2. Принцип установления цен и меню за доллар

3. Разные наборы

Хотя меню в ресторанах быстрого питания большие, их вводящий в заблуждение внешний вид превращает поиск чего-то нужного для посетителя в сложное задание. Легче всего рассматривать меню, стоя близко у стойки, но тогда у вас не будет времени подумать, так как нужно будет что-то заказывать - напряжение будет нарастать. Под его действием часто выбирают что-нибудь большое, красивое, яркое и сочное. Например No. 3 (Happy Meal) в меню. В этом скрывается ещё один секрет - наличие вариантов наборов. Звездой каждого меню является набор. Можно заказать основное блюдо (гамбургер), что-нибудь вдобавок (картошку, наггетсы и т.д.) и напиток, просто сказав кассиру одну цифру. Требуется значительно меньше времени для заказа No. 6, чем для заказа десяти наггетсов, средней картошки и среднего напитка по отдельности. Кстати говоря, вы когда-нибудь считали цены всех компонентов набора раздельно, чтобы понять, есть ли экономия денег при покупке набора? Можно рассмотреть это на примере McDonald's. No. 3 в ресторане быстрого питания стоит десять долларов и тридцать девять центов, но если купить двойной бургер, среднюю картошку и средний напиток по отдельности, то это обойдётся в десять долларов и сорок восемь центов. То есть, клиент экономит лишь девять центов и часто покупает добавки к порции, которые ему и не были нужны и которые увеличивают размер порции до излишне большого.