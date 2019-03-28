Семь скрытых способов, которыми пользуются фастфуд рестораны, чтобы заставить вас потратить больше денег

Фастфуд должен быть быстрым и удобным, но вы никогда не замечали, что тратите на него больше, чем ожидали?

Похоже, многие могут с вами согласиться. Согласно одному исследованию, американцы тратят примерно 1200 долларов на фастфуд каждый год. Такие заведения, как McDonald's и Burger King, делают всё, что угодно, чтобы заставить вас потратить больше денег, и, видимо, быстрое питание не так уж и дешево.

1. Меню

Секрет фастфуда кроется в специальных предложениях: невероятные скидки, наборы, купоны и прочие ухищрения. Однако кажущееся простым меню скрывает большинство вариантов выбора. Сравните меню ресторана быстрого питания и дорогого ресторана. Меню последнего простое и ясное, хотя цены и кусаются, в то время как меню в McDonald's похоже на шумный беспорядок вариантов и категорий, привлекая ваше внимание яркими красными и оранжевыми надписями с большими аппетитными фотографиями еды. Общий принцип таких меню прост - большие картинки с едой, но мелко написанные цены. Они заостряют ваше внимание на вещах, которые стоят дороже, помещая их большие изображения слева, в том месте, с которого вы начнете изучать дисплей предложений у стойки заказов. Так вы будете не думать о том, стоит ли гамбургер своих шести долларов, а лишь смотреть на его сочные котлеты.

«Картинки с едой активизируют работу мозга, в особенности, когда вы голодны. Большие иллюстрации еды являются ключевым фактором в рекламе пищевых корпораций», - комментирует Ханс Тапария, предприниматель, занимающийся продажей здоровой еды, и профессор общественных и бизнес-наук в Нью-Йоркском университете.

«Подобная стратегия закрепилась некоторое время назад, я бы сказал с 80-х. Её базовыми принципами являются простота, дешевизна, смелость и яркость оформления меню», - добавляет Тапария.

2. Принцип установления цен и меню за доллар

Рестораны быстрого питания также используют и другие хитрости. Например в ценах не пишут знак доллара или выставляют цену в 9,79 или 9,89 доллара вместо десяти долларов - то же, что и десять, хотя вы считаете что это девять долларов, так как читаете число слева направо. А что насчет предложений за доллар? Ну, они есть, но часто они изображены мелко и показываются в дальнем углу экрана с ценами, где их тяжелее заметить.

«Если вы купите несколько блюд по скидке, это не обязательно будет дешевле, чем Happy Meal. Таким образом, McDonald's не теряет прибыль, но и вдобавок достигает двух других целей: скидки привлекают новых клиентов и, к тому же, более бедных людей, которые живут рядом с привычными местами нахождения точек быстрого питания», - подмечает Тапария.

3. Разные наборы