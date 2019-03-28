Семь скрытых способов, которыми пользуются фастфуд рестораны, чтобы заставить вас потратить больше денег

Представьте себе классический набор из трёх частей в McDonald's: гамбургер, жареная картошка и напиток. Он стоит целых одиннадцать долларов в Нью-Йорке, пишет Business Insider.
Фастфуд должен быть быстрым и удобным, но вы никогда не замечали, что тратите на него больше, чем ожидали?
Похоже, многие могут с вами согласиться. Согласно одному исследованию, американцы тратят примерно 1200 долларов на фастфуд каждый год. Такие заведения, как McDonald's и Burger King, делают всё, что угодно, чтобы заставить вас потратить больше денег, и, видимо, быстрое питание не так уж и дешево.
1. Меню
Секрет фастфуда кроется в специальных предложениях: невероятные скидки, наборы, купоны и прочие ухищрения. Однако кажущееся простым меню скрывает большинство вариантов выбора. Сравните меню ресторана быстрого питания и дорогого ресторана. Меню последнего простое и ясное, хотя цены и кусаются, в то время как меню в McDonald's похоже на шумный беспорядок вариантов и категорий, привлекая ваше внимание яркими красными и оранжевыми надписями с большими аппетитными фотографиями еды. Общий принцип таких меню прост - большие картинки с едой, но мелко написанные цены. Они заостряют ваше внимание на вещах, которые стоят дороже, помещая их большие изображения слева, в том месте, с которого вы начнете изучать дисплей предложений у стойки заказов. Так вы будете не думать о том, стоит ли гамбургер своих шести долларов, а лишь смотреть на его сочные котлеты.
«Картинки с едой активизируют работу мозга, в особенности, когда вы голодны. Большие иллюстрации еды являются ключевым фактором в рекламе пищевых корпораций», - комментирует Ханс Тапария, предприниматель, занимающийся продажей здоровой еды, и профессор общественных и бизнес-наук в Нью-Йоркском университете.
«Подобная стратегия закрепилась некоторое время назад, я бы сказал с 80-х. Её базовыми принципами являются простота, дешевизна, смелость и яркость оформления меню», - добавляет Тапария.
2. Принцип установления цен и меню за доллар
Рестораны быстрого питания также используют и другие хитрости. Например в ценах не пишут знак доллара или выставляют цену в 9,79 или 9,89 доллара вместо десяти долларов - то же, что и десять, хотя вы считаете что это девять долларов, так как читаете число слева направо. А что насчет предложений за доллар? Ну, они есть, но часто они изображены мелко и показываются в дальнем углу экрана с ценами, где их тяжелее заметить.
«Если вы купите несколько блюд по скидке, это не обязательно будет дешевле, чем Happy Meal. Таким образом, McDonald's не теряет прибыль, но и вдобавок достигает двух других целей: скидки привлекают новых клиентов и, к тому же, более бедных людей, которые живут рядом с привычными местами нахождения точек быстрого питания», - подмечает Тапария.
3. Разные наборы
Хотя меню в ресторанах быстрого питания большие, их вводящий в заблуждение внешний вид превращает поиск чего-то нужного для посетителя в сложное задание. Легче всего рассматривать меню, стоя близко у стойки, но тогда у вас не будет времени подумать, так как нужно будет что-то заказывать - напряжение будет нарастать. Под его действием часто выбирают что-нибудь большое, красивое, яркое и сочное. Например No. 3 (Happy Meal) в меню. В этом скрывается ещё один секрет - наличие вариантов наборов. Звездой каждого меню является набор. Можно заказать основное блюдо (гамбургер), что-нибудь вдобавок (картошку, наггетсы и т.д.) и напиток, просто сказав кассиру одну цифру. Требуется значительно меньше времени для заказа No. 6, чем для заказа десяти наггетсов, средней картошки и среднего напитка по отдельности. Кстати говоря, вы когда-нибудь считали цены всех компонентов набора раздельно, чтобы понять, есть ли экономия денег при покупке набора? Можно рассмотреть это на примере McDonald's. No. 3 в ресторане быстрого питания стоит десять долларов и тридцать девять центов, но если купить двойной бургер, среднюю картошку и средний напиток по отдельности, то это обойдётся в десять долларов и сорок восемь центов. То есть, клиент экономит лишь девять центов и часто покупает добавки к порции, которые ему и не были нужны и которые увеличивают размер порции до излишне большого.
«Покупка набора создаёт иллюзию более выгодной траты денег, ведь в теории вы получаете больше еды, платя за неё меньше. Вы можете подумать: «Так я ведь трачу свои деньги выгоднее!» При этом вы покупаете 32 унции (приблизительно 950 мл) газировки - а это полкружки сахара», - констатирует профессор.
Заказывать заранее составленную заведением порцию - это довольно удобно, и позволяет ресторанам быстрого питания контролировать предпочтения клиентов. Если прибавить к этому наличие блюд различных размеров и добавки к наборам, то уйти с одним только гамбургером, маленькой картошкой и маленьким напитком становится трудно.
4. Добавки
Вы можете вспомнить последний раз, когда вы заходили в такие места, как Taco Bell, и просто покупали один тако? Рестораны быстрого питания зарабатывают больше денег на посетителях, которые покупают несколько блюд. Вещи вроде газировки приносят больше прибыли, чем, к примеру, гамбургеры. Именно по этой причине, фастфуд-компании сделают всё, чтобы вы купили напиток.
5. Всё, что вы хотите и когда хотите
Сети ресторанов быстрого питания добавили такие сервисы, как 24-часовое обслуживание и возможность купить завтрак в любое время дня, чтобы клиент точно смог получить что он хочет и когда он этого хочет. Если вам кажется, что вы лучше управляете своим выбором, заказывая у электронного стенда, то это не так. По словам Стивена Истербрука, генерального директора McDonald's, посетители в среднем тратят больше денег, выбирая на электронных стендах, чем у стойки, потому что клиенты задерживаются у стендов дольше. Угадайте, что ещё есть на этих стендах кроме цен. Правильно, очень много картинок. И это лишь верхушка айсберга.
6. Очень «выгодная» еда
Фастфуд-рестораны - эксперты по наполнению своих заведений клиентами: они рекламируют самые головокружительные скидки на плакатах, постерах и в рекламе на телевидении. Вас могут заманить простым предложением «купи один и получи второй бесплатно». Вдобавок, скорее всего вы купите и напиток, а подумав, добавите к заказу картошку. Компании также любят использовать брендовые названия блюд, например Doritos Locos Tacos, и купоны, которые заканчиваются через неделю и которые припечатывают к нижней части чека. К этому списку можно добавить бонусные пункты в цифровом приложении или специальные ежедневные предложения, доступные только в приложении. Принцип интернет-приложения напоминает старые, добрые карточки с отметками - человек будет чаще есть в определенном ресторане, если каждый визит приближает его к бесплатной еде.
«Сила маркетинга заключается в комбинировании разных приёмов - ни одна из перечисленных уловок не способна создать такой значительный эффект сама по себе», - заключает Ханс Тапария.
За этими ухищрениями скрывается более глубокая тенденция. Фастфуд не такой дешевый, как мы привыкли думать. Согласно Bloomberg, средняя цена гамбургера выросла на 54 процента за последнее десятилетие, перегоняя по темпам роста цены в простых и дорогих ресторанах. Однако иногда фастфуд - это единственный вид еды в районах с низкими уровнями дохода, и окружение имеет значительное влияние на ваше здоровье и вес.
7. Есть ли другой доступный вариант?
Здоровая еда в обычных ресторанах часто настолько более дорогая, чем еда в ресторанах быстрого питания, что первые пытаются привлечь людей уже другого достатка. В свою очередь, в KFC можно купить в среднем намного больше еды за доллар, чем в ресторанах, продающих органические салаты. Сети фастфуда умеют заманить к себе посетителей и заставить их тратить больше денег на вредные, огромные порции, так как это выгоднее, чем покупать более здоровую еду.
Фастфуд может быть дешевым и удобным, но придется бороться со всеми психологическими уловками, которые изобрели, чтобы заставить вас потратить больше денег. Не следует платить больше за низкокачественную, нездоровую еду.