Вакцина от кори убережет не только кори

Некоторые исследования показали, что очередность применения вакцины тоже имеет значение. Смертность снижалась больше всего там, где детей прививали сначала от дифтерии, столбняка и коклюша (DTP), а потом уже от кори. Если привить ребенка от кори до третьей вакцины DTP или вместе с ней, то влияние на уровень смертности не будет таким сильным. Почему так происходит? Спекуляций много, но точно не знает никто.

Использование вакцины от кори после DTP и влияние этой комбинации на детское здоровье изучали на примере Ганы. Исследование проводилось в бедном, преимущественно сельскохозяйственном регионе страны. Местная государственная программа вакцинации несколько отличается от эстонской: в период с 1996-го по 2001 год использовали тройную прививку DTP, в 2002 ее заменили на вакцину от пяти болезней (дифтерии, коклюша, гемофильной палочки и гепатита В). В возрасте девяти и 18 месяцев детей вакцинируют от кори, кстати, от свинки и краснухи там прививают отдельно.

На протяжении 17 лет, с 1996-го по 2012 специалисты наблюдали 38 000 детей. За это время число детей, которые получили прививку от кори в DTP выросло с 45% до 95%. У детей, которые получили схем у вакцинации лишь частично, чаще всего отсутствовала именно прививка от кори.

Ученые сравнили уровень смертности среди детей, которые после третей DTP-вакцины получили прививку о кори, с детьми, не получившими эту прививку. Выживаемость оценивали двумя способами: по истечении 12 месяцев с первого оценивания и через пять лет. Как выяснилось, не получившие прививку дети имели на 38% более низкую вероятность остаться в живых через 12 месяцев и на 22% - в течение пяти лет.