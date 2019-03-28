Вакцина от кори убережет не только кори

После того, как в 70-х и 80-х стали применять вакцину от кори, в разных уголках мира детская смертность снизилась на 30-86%, и это при том, что корь становилась причиной смерти только в трети случаев, пишет семейный врач Пирет Роспу в блоге «Твой здоровый ребенок».
Некоторые исследования показали, что очередность применения вакцины тоже имеет значение. Смертность снижалась больше всего там, где детей прививали сначала от дифтерии, столбняка и коклюша (DTP), а потом уже от кори. Если привить ребенка от кори до третьей вакцины DTP или вместе с ней, то влияние на уровень смертности не будет таким сильным. Почему так происходит? Спекуляций много, но точно не знает никто.
Использование вакцины от кори после DTP и влияние этой комбинации на детское здоровье изучали на примере Ганы. Исследование проводилось в бедном, преимущественно сельскохозяйственном регионе страны. Местная государственная программа вакцинации несколько отличается от эстонской: в период с 1996-го по 2001 год использовали тройную прививку DTP, в 2002 ее заменили на вакцину от пяти болезней (дифтерии, коклюша, гемофильной палочки и гепатита В). В возрасте девяти и 18 месяцев детей вакцинируют от кори, кстати, от свинки и краснухи там прививают отдельно.
На протяжении 17 лет, с 1996-го по 2012 специалисты наблюдали 38 000 детей. За это время число детей, которые получили прививку от кори в DTP выросло с 45% до 95%. У детей, которые получили схем у вакцинации лишь частично, чаще всего отсутствовала именно прививка от кори.
Ученые сравнили уровень смертности среди детей, которые после третей DTP-вакцины получили прививку о кори, с детьми, не получившими эту прививку. Выживаемость оценивали двумя способами: по истечении 12 месяцев с первого оценивания и через пять лет. Как выяснилось, не получившие прививку дети имели на 38% более низкую вероятность остаться в живых через 12 месяцев и на 22% - в течение пяти лет.
Когда случаи смерти непосредственно от кори исключили, оказалось, что смертность среди получивших вакцину именно от этого заболевания детей все равно остается более низкой. Это означает, что польза прививки от кори куда шире, чем принято считать.