Лечившаяся от бесплодия британка приняла за беременность симптомы рака

Но тесты, которые использовала британка, упрямо показывали, что беременности нет. Вскоре женщина осознала: с ней что-то происходит. Она резко похудела, в то время как ее живот, казалось, рос с каждым днем.

«Живот вырос в считанные недели, а тело очень похудело. Мои ноги выглядели как палочки. Руки, лицо и ягодицы также уменьшились в размерах. Был лишь этот огромный живот. Довольно страшно», - рассказала Джозефин изданию, опубликовавшему ее историю,

Женщина записалась на прием к своему лечащему врачу и пожаловалась на неприятные симптомы, преследовавшие ее - вздутие живота, а также боли в спине. Врач счел, что эти признаки говорят о синдроме раздраженного кишечника.

Спустя несколько дней британка почувствовала себя очень плохо и обратилась в отделение неотложной помощи. Сделанный специалистами рентген помог выявить две большие опухоли. Женщина была прооперирована. Хирургам в том числе пришлось удалить ей матку.