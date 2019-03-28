Лечившаяся от бесплодия британка приняла за беременность симптомы рака

Жительница Великобритании по имени Джозефин Клинтон выглядела беременной по мнению подруг, с которыми она встретилась однажды в кафе. Женщины знали, что Джозефин был поставлен диагноз о бесплодии, как и то, что она упорно лечилась и даже делала ЭКО. Они обратили внимание на припухлый живот Клинтон и поздравили ее с беременностью, пишет «МедикФорум» со ссылкой на Daily Mail.
Но тесты, которые использовала британка, упрямо показывали, что беременности нет. Вскоре женщина осознала: с ней что-то происходит. Она резко похудела, в то время как ее живот, казалось, рос с каждым днем.
«Живот вырос в считанные недели, а тело очень похудело. Мои ноги выглядели как палочки. Руки, лицо и ягодицы также уменьшились в размерах. Был лишь этот огромный живот. Довольно страшно», - рассказала Джозефин изданию, опубликовавшему ее историю,
Женщина записалась на прием к своему лечащему врачу и пожаловалась на неприятные симптомы, преследовавшие ее - вздутие живота, а также боли в спине. Врач счел, что эти признаки говорят о синдроме раздраженного кишечника.
Спустя несколько дней британка почувствовала себя очень плохо и обратилась в отделение неотложной помощи. Сделанный специалистами рентген помог выявить две большие опухоли. Женщина была прооперирована. Хирургам в том числе пришлось удалить ей матку.
Позже выяснилось, что старшая сестра британки в свое время столкнулась с возникшим у нее раком яичников и тоже перенесла операцию. Джозефин, страстно мечтавшая стать матерью, не хотела осознавать, что проявившиеся у нее симптомы когда-то были замечены и у ее сестры.