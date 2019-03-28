Сегодня ушла из жизни первая решившаяся на эвтаназию эстонка Яне Паберит

Болезнь 47-летней Паберит была необратимой. Она стала первой эстонкой, которая подучила разрешение поехать в Швейцарию с целью совершить эвтаназию. Диагноз боковой амиотрофический склероз Яне получила два года назад.

Свой план по эвтаназии Яне рассказала передаче «Очевидец» в конце января. В марте она устроила вечеринку, на которой выступили ее бывшие ученики, а друзья и знакомые попрощались с ней.