Вредные выбросы могут провоцировать психозы

В 2050 году 70% населения нашей планеты будет проживать в городах с высоким уровнем загрязнения атмосферы. Поэтому крайне важно оценить все угрозы, которые это несёт человеческому здоровью, включая и ухудшение психического состояния. Для ответа на этот вопрос британские исследователи проанализировали информацию по более чем 2 200 детей. Все они родились в Англии и Уэльсе, а в 18-летнем возрасте прошли тщательное обследование у психиатров. Молодые люди отвечали на вопросы о том, слышат ли голоса, которые не слышат другие, испытывают ли ощущение того, что за ними наблюдают со стороны. По подобным признакам можно поставить диагноз психоз.