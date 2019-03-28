Вредные выбросы могут провоцировать психозы

Проживание в городах с высоким уровнем вредных выбросов увеличивает риск развития психоза, как установили исследователи из Королевского колледжа Лондона. Впервые в истории медицины они связали токсический воздух с развитием интенсивной паранойи, при которой люди начинают слышать голоса уже в молодом возрасте, пишет «МедикФорум».
Эксперты полагают, что подобного рода паранойя может в случае отсутствия помощи развиться в психотические расстройства, включая шизофрению, а также спровоцировать суицидальные мысли.
В 2050 году 70% населения нашей планеты будет проживать в городах с высоким уровнем загрязнения атмосферы. Поэтому крайне важно оценить все угрозы, которые это несёт человеческому здоровью, включая и ухудшение психического состояния. Для ответа на этот вопрос британские исследователи проанализировали информацию по более чем 2 200 детей. Все они родились в Англии и Уэльсе, а в 18-летнем возрасте прошли тщательное обследование у психиатров. Молодые люди отвечали на вопросы о том, слышат ли голоса, которые не слышат другие, испытывают ли ощущение того, что за ними наблюдают со стороны. По подобным признакам можно поставить диагноз психоз.
Полученные данные потом сопоставили с местом проживания молодых людей, и анализ статистики прямо продемонстрировал связь между уровнем вредных выбросов и вероятностью развития психотических расстройств.