Врачи в Англии выписывают антидепрессанты в небывалых количествах
В Англии в 2018 году было выдано 70,9 млн рецептов на антидепрессанты, показывает статистика национальной службы здравоохранения.
Лекарства от депрессии и тревоги начали прописывать пациентам значительно чаще: в 2017 году врачи выдали 67,5 млн рецептов. За последние десять лет общее число выданных рецептов на антидепрессанты в Англии выросло почти в два раза.
В Шотландии цифры показывают похожую тенденцию. За десять лет рост числа выданных рецептов составил около 75%, в то время как в Уэльсе количество выписанных средств от депрессии выросло за тот же период в 2,7 раза.
Эти цифры включают в себя лишь рецепты, выписанные врачами Национальной службы здравоохранения (NHS), без учета медикаментов, выданных пациентам стационаров или выписанных частными докторами.
«Антидепрессанты в некоторых случаях играют действительно важную роль, но подход „таблетка на каждый случай“ может привести к тому, что люди будут пить лекарства, которые им принимать совсем не обязательно, а налоги растрачиваются на ненужные рецепты», - прокомментировал рост популярности антидепрессантов представитель NHS по Англии.