«Врачи сказали, что скоро она ослепнет и оглохнет»: страшный диагноз трехлетнему ребенку перевернул жизнь эстонской семьи

Когда Рахель-Рийка родилась, она ничем не отличалась от других детей. Беспокоило только то, что она плохо слышала и немного выделялась от других внешне, но мать не стала обращать на это внимания. «Мне казалось, что у нее мое лицо», - вспоминает мать Ингрит Купитс.

Когда Рахель-Рийке было почти три года воспитатели в детском саду обратили внимание матери на то, что девочка немного отстает от других, речь не развивается так быстро и понимание команд занимает больше времени. Купитс сказала, что сначала не обратила особого внимания на разговоры в детсаду, но со временем она также начала волноваться. Кроме того, девочка стала тяжело дышать — даже издалека по дыханию было слышно, что Рахель-Рийка приближается.

ЛОР-врач сказал Купитс, что у Рахель-Рийки язык больше обычных размеров. Это в свою очередь заставило мать волноваться, что у ребенка могут быть проблемы с щитовидной железой.

За день до третьего дня рождения Рахель-Рийку положили в Клинику Тартуского университета с подозрением на мукополисахаридоз. Через месяц диагноз был подтвержден на основании полученных из Германии результатов анализов. Речь идет о редком нарушении обмена веществ.

Купитс говорит, что у этой болезни есть шесть различных форм, четыре из которых лечатся. К сожалению, у Рахель-Рийки одна из неизлечимых форм - синдром Санфилиппо.

Купитс призналась, что раньше ничего не слышала об этом заболевании и сразу начала искать информацию об этом редком синдроме в интернете.

«Организм Рахель-Рийки не производит энзим, который избавляет мозг от старых клеток. Поскольку старые клетки не выводятся, а новые появляются, а старые остаются, это засоряет мозг», - объясняет Купитс.

Синдром Санфилиппо также называют детским Альцгеймером. Это означает, что в раннем подростковом возрасте пропадают моторика и способность глотать, а в конечном итоге начинается деменция.

«Врачи сказали мне, что скоро она ослепнет, оглохнет, не сможет глотать и что такие дети обычно угасают от деменции где-нибудь тихонько в углу своей комнаты», - вспоминает суровые слова Купитс.

Она говорит, что диагноз стал шоком как для нее, так и для мужа. «Две недели мы только плакали. Смотрели на Рахель-Рийку и вновь наворачивались слезы», - рассказывает Купитс. Первыми эмоциями были жалость к себе и ребенку, а также не обошлось и без чувства вины.

«Я помню свои первые материнские эмоции, когда я услышала в больнице этот диагноз. Я хотела взять Рахель-Рийку и просто провалиться сквозь землю, поскольку у меня было чувство, что я ее предала. Возникло чувство, что я как мать потерпела фиаско», - описывает Купитс.