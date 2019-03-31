Алкоголь. Иллюстративное фото. ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Похоже, сколько существует человечество, столько оно мучается от похмелья и пытается (чаще всего безуспешно) найти правильную пищу, съев которую, можно было бы избавиться от этого мучительного состояния на утро после гулянки.

Кто пробует спастись яйцами, кто - сытным завтраком, кто поедает бананы… Но существует ли такая пища? Что говорит наука?

Несколько лет назад ученым удалось прочитать в древнем египетском папирусе, что еще 1900 лет назад люди искали средство от последствий неумеренного потребления алкоголя. Что же пробовали применить египтяне? Они советовали в таких случаях носить ожерелье из листьев вереска…

Звучит не очень убедительно? Среди других рекомендаций, которые мы в изобилии находим в фольклоре, - маринованная сельдь, жареная канарейка, соленые сливы и "Устрица прерий", дьявольский коктейль, придуманный американцами: сырые яйца, томатный сок, острый соус и тому подобные ингредиенты.

Кажется, люди уже перепробовали всё, что могло бы исцелить их от пульсирующей головной боли, тошноты, вялости и головокружения, характерных для состояния похмелья.

Однако, судя по всему, мало что работает - если не считать универсальную настойку под названием Время.

Одна из основных трудностей в изобретении рецепта лекарства от похмелья состоит в том, что - с точки зрения молекулярной биологии - ученые не до конца понимают, что же это за состояние такое.

Удивительно, но симптомы похмелья не возникают до тех пор, пока алкоголь не покинет кровь "потерпевшего".​

Из чего можно предположить, что в этом процессе задействованы метаболиты (промежуточные продукты обмена веществ в живых клетках).

Этанол перерабатывается ферментами печени в ацетальдегид (альдегид этанола и уксусной кислоты), а затем - в ацетат, превращающийся в жирные кислоты и воду.

Некоторые ученые выдвигали такое предположение: ацетальдегид может создавать определенные симптомы похмелья - в частности, если учитывать, что опьянение быстрее настигает тех людей, чей организм мешает работе ферментов, выводящих ацетальдегид.

Однако ряд исследований показал, что уровни ацетальдегида не согласуются со степенью тяжести похмелья.

Есть и те, кто полагает, что за похмелье несут ответственность не только сам алкоголь или его метаболиты, но и вещества в напитках, создающие вкус и цвет, так называемые конгенеры (в алкогольной промышленности - сопутствующие продукты, образующиеся в процессе брожения, наряду с алкоголем. - Ред.).

Скажем, в процессе ферментации виски возникает целое созвездие молекул, чье присутствие в конечном напитке может быть причастно к тому, как вы себя чувствуете, выпив слишком много.

Вот, например, крепкие напитки темного цвета. Одно исследование 2009 года показало, что те, кто пил темный бурбон, на следующий день чувствовали себя куда хуже, чем те, кто пил водку.

Но эксперимент вряд ли можно назвать чистым или показательным - слишком много вариаций в биологии разных людей, в количестве выпитого, в скорости того, как это было выпито… Не говоря уже о возрасте пьющих.

Все эти параметры очень трудно учесть и проконтролировать, особенно если эксперимент проводится в естественных условиях крутой вечеринки.

Сказать по правде, симптомы похмелья вряд ли сводятся к работе одной или нескольких определенных молекул. Это - комбинация многих факторов.

Потребление алкоголя ведет к переменам в гормональной регуляции - например, люди начинают чаще мочиться, их организм на следующее утро обезвожен, от этого болит голова.

Люди часто выпивают допоздна, а то и всю ночь - вместо того, чтобы спать, поэтому неудивительно, что они чувствуют себя плохо на утро.

Вялость - это то, что отчасти можно объяснить лишением себя нормального сна.

Некоторые исследователи заигрывали с идеей о том, что головокружение и когнитивные нарушения во время похмелья могут быть результатом определенного типа иммунной реакции, ответа иммунной системы на потребление большой дозы алкоголя.

Йорис Верстер, профессор Утрехтского университета, изучающий психологию похмелья, рассказывает, что в настоящее время идет исследование того, как работают так называемые иммунные посланники, цитокины (цитокины - один из важнейших элементов иммунной системы, они оповещают ее, что нужна срочная помощь, когда клетка повреждена или поражена патогенным организмом. - Ред.).

В интернете полно исполненных благих намерений советов, что лучше есть, чтобы избавить себя от страданий похмелья.

Порой упоминаются бананы - они якобы помогают восполнить возникший после пьянки дефицит таких питательных веществ, как калий.

Однако этот дефицит - вряд ли причина симптомов похмелья. Да и крайне маловероятно, чтобы вы за одну вечеринку создали его в своем организме.

Часто рекомендуют плотно поесть - особенно тяжёлую, жирную пищу. Классический английский завтрак в его полной версии - хороший пример.

Но похоже, что такие советы - это своего рода вывернутая наизнанку версия совета как следует перекусить перед выпивкой, чтобы замедлить всасывание алкоголя. Научных доказательств, что такое помогает на утро после выпивки, нет.

Кто-то советует есть яйца, поскольку те содержат аминокислоту, расщепляющую ацетальдегид. Но это тоже весьма надуманное средство. Нет достаточных доказательств тому, что употребление продуктов, содержащих эту аминокислоту, помогает справиться с похмельем.

Вероятнее всего, самую лучшую помощь в такой ситуации вам окажут отдых, вода, аспирин и… правильно, время.

Ну и не забывайте плотно перекусить перед тем, как начать употреблять спиртное. И пейте помаленьку, не спешите, тогда ваша печень и остальной организм будут успевать справляться с повышающимся уровнем алкоголя - возможно, им удастся это делать на протяжении всего вечера.

А самое лучшее - не пейте слишком много, и никакого похмелья не будет.

И помните: ожерелье из листьев вереска не помогает.