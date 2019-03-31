В Эстонии проснулись клещи: более ста человек заболели боррелиозом

«Клещевой боррелиоз и клещевой энцефалит - эндемические, то есть постоянно распространяющиеся заболевания в Эстонии. От клещевого энцефалита можно вакцинироваться. Клещевой энцефалит - серьезная и опасная болезнь, заражение которой влечет за собой множество осложнений», - отметила заведующая отделом эпидемиологии Департамента здоровья Ирина Донченко. По ее словам, по возможности следует сделать прививку от энцефалита уже ранней весной. «Если сделать первую прививку сейчас, то к лету у человека будет хорошая защита от заболевания».

Полная вакцинация от клещевого энцефалита включает три прививки: первые две делаются с промежутком в 1-3 месяца, третья - позже. Затем необходимо обновлять защиту с помощью повторных прививок через каждые 3-5 лет. Людям нужно самим платить за вакцину.

По данным Департамента здоровья, заболеваемость клещевым энцефалитом стабильна, однако выросло количество заражений боррелиозом: в прошлом году зарегистрировали 85 случаев заболевания энцефалитом и 2284 - боррелиозом. В 2017 году эти показатели были 87 и 1963 зараженных соответственно.

Самые опасные регионы в плане распространения энцефалита - Сааремаа, Хийумаа и Ляэнемаа, в плане заболеваний боррелиозом - Сааремаа, Хийумаа и Пярнумаа.