Ученые: 3D-печать перевернет будущее спорта

По словам ученых, у спортсменов часто наблюдается деградация ткани, являющейся по сути переходом от кости к хрящу. Данную ткань трудно получить в лабораторных условиях, в частности, из-за пористой структуры. Но эту сложную задачу удалось выполнить, используя в печати смесь полимера (имитировал хрящевую ткань) и керамики (имитировал костную ткань) с пористыми включениями.