Вс, 31.03.2019
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Ученые: 3D-печать перевернет будущее спорта

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3D-принтер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits

Биоинженеры уверены: технологии трехмерной печати тканей, заменяющих кости, связки, хрящи, призваны перевернуть будущее спорта. Как отмечает MedDaily со ссылкой на Eurek Alert, недавно Университет Райса и Университет Мэриленда сообщили о своем первом успехе в деле создания структур, копирующих характеристики остеохондральной ткани.

По словам ученых, у спортсменов часто наблюдается деградация ткани, являющейся по сути переходом от кости к хрящу. Данную ткань трудно получить в лабораторных условиях, в частности, из-за пористой структуры. Но эту сложную задачу удалось выполнить, используя в печати смесь полимера (имитировал хрящевую ткань) и керамики (имитировал костную ткань) с пористыми включениями.

Эти поры позволяют клеткам пациента и его кровеносным сосудам прорастать в имплантат. Таким образом искусственный элемент станет органическим продолжением тела пациента. В перспективе будет стоять задача создания идеально подходящего имплантата на основе индивидуальных особенностей человека.

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