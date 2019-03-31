Ученые: 3D-печать перевернет будущее спорта

Биоинженеры уверены: технологии трехмерной печати тканей, заменяющих кости, связки, хрящи, призваны перевернуть будущее спорта. Как отмечает MedDaily со ссылкой на Eurek Alert, недавно Университет Райса и Университет Мэриленда сообщили о своем первом успехе в деле создания структур, копирующих характеристики остеохондральной ткани.
По словам ученых, у спортсменов часто наблюдается деградация ткани, являющейся по сути переходом от кости к хрящу. Данную ткань трудно получить в лабораторных условиях, в частности, из-за пористой структуры. Но эту сложную задачу удалось выполнить, используя в печати смесь полимера (имитировал хрящевую ткань) и керамики (имитировал костную ткань) с пористыми включениями.
Эти поры позволяют клеткам пациента и его кровеносным сосудам прорастать в имплантат. Таким образом искусственный элемент станет органическим продолжением тела пациента. В перспективе будет стоять задача создания идеально подходящего имплантата на основе индивидуальных особенностей человека.