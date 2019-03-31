Опыты с мышами доказали: тесное жилье может стать толчком для развития рака

Специалисты Даляньского медицинского университета осуществили эксперимент, в котором была задействованы генетически модифицированные мыши с внедренными раковыми стволовыми клетками, пишет «МедикФорум». Животных поделили на две группы, и мышей одной из них разместили в просторных жилищах, тогда как грызунов из другой - в тесных камерах.
В итоге у тех животных, которым пришлось существовать в тесных жилищах, были констатированы ускорившиеся развитие и рост злокачественных образований. Что касается животных, которым повезло больше в плане жилищных условий, раковые опухоли у них увеличивались очень медленно. По словам авторов исследования, в финале этого опыта размеры новообразований у мышей отличались в несколько раз.
Ученые считают, что теснота в жилище может содействовать развитию рака, прежде всего, в силу действия психологического стресса, вызываемого невозможностью уединиться. В опыте с мышами контакты с другими животными способствовали постоянному напряжению и повышали число конфликтных стычек между животными.
Результаты эксперимента, говорят исследователи, могут быть справедливыми и в отношении людей. Стресс из-за стесненных жилищных условий может содействовать росту раковых клеток и в человеческом организме, допускают специалисты.