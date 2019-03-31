Опыты с мышами доказали: тесное жилье может стать толчком для развития рака

В итоге у тех животных, которым пришлось существовать в тесных жилищах, были констатированы ускорившиеся развитие и рост злокачественных образований. Что касается животных, которым повезло больше в плане жилищных условий, раковые опухоли у них увеличивались очень медленно. По словам авторов исследования, в финале этого опыта размеры новообразований у мышей отличались в несколько раз.