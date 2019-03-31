У женщин болезни диагностируют позже, чем у мужчин

«МедикФорум» со ссылкой на журнал Nature Communications опубликовал резюме ученых Копенгагенского университета (Дания), из которого следует, что одинаковые болезни диагностируются у мужчин и женщин на разных сроках – женщины получают диагнозы на несколько лет позже. Данный вывод исследователей базируется на результатах исследования, в ходе которого были проанализированы данные 6,9 миллионов человек.
«В среднем женщинам ставились такие же диагнозы, как мужчинам, на 4 года позже. Рак у женщин диагностируют на 2,5 года позже, чем мужчинам. Сахарный диабет – на 4,5 года позже», - констатируют датские специалисты.
В общем ими была проанализирована заболеваемость по 18 категориям Международной классификации болезни-10.
Комментируя полученные цифры, авторы исследования отметили: выявленная тенденция к более позднему обнаружению заболеваний у женщин удивительна. Общеизвестно, что женщины гораздо чаще посещают врачей в сравнении с представителями сильного пола, а также чаще обращают внимание на симптомы разных недомоганий. Единственным недугом, выявляемость которого среди женщин оказалась более высокой, чем у мужчин, стал остеопороз (ослабление костной ткани). По словам авторов работы, у женщин его чаще обнаруживают до переломов костей, тогда как мужчин обычно диагностируют после.
Ученые считают, что обнаруженная ими закономерность требует дополнительного обследования. Причиной поздней диагностики могут быть разные обстоятельства - генетические особенности, влияние окружающей среды, упущения систем здравоохранения, более длительный период развития заболеваний у женщин в сравнении с мужчинами. Установить конкретный фактор специалистам еще предстоит.