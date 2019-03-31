У женщин болезни диагностируют позже, чем у мужчин

«В среднем женщинам ставились такие же диагнозы, как мужчинам, на 4 года позже. Рак у женщин диагностируют на 2,5 года позже, чем мужчинам. Сахарный диабет – на 4,5 года позже», - констатируют датские специалисты.

В общем ими была проанализирована заболеваемость по 18 категориям Международной классификации болезни-10.

Комментируя полученные цифры, авторы исследования отметили: выявленная тенденция к более позднему обнаружению заболеваний у женщин удивительна. Общеизвестно, что женщины гораздо чаще посещают врачей в сравнении с представителями сильного пола, а также чаще обращают внимание на симптомы разных недомоганий. Единственным недугом, выявляемость которого среди женщин оказалась более высокой, чем у мужчин, стал остеопороз (ослабление костной ткани). По словам авторов работы, у женщин его чаще обнаруживают до переломов костей, тогда как мужчин обычно диагностируют после.