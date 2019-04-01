С сегодняшнего дня в аптеках можно сделать прививку от клещевого энцефалита

Член правления Объединения аптек Эстонии, провизор Тимо Данилов выразил надежду, что возможность пройти вакцинацию в аптеках будет способствовать сокращению числа случаев заболевания клещевым энцефалитом и вызванных им осложнений, а также повышению осведомленности общественности о важности вакцинации.

«Осенью, когда людям впервые была предоставлена возможность сделать прививку от гриппа в аптеках, большинство посетителей аптек отмечали удобство и доступность подобной услуги. Аптеки имеют удобное расположение, часто находятся на привычных для людей маршрутах, поэтому сделать прививку в аптеке многим людям проще и удобнее», - отметил Данилов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Эстония находится в географическом регионе, где рекомендуется проведение иммунизации всего населения.

Помимо ВОЗ и Департамента здравоохранения Эстонии, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) также присвоил Эстонии статус эндемичного по клещевому энцефалиту региона, подчеркнув, что из-за мягких погодных условий число клещей по всей Европе резко увеличивается.

В Эстонии количество прошедших вакцинацию против клещевого энцефалита очень мало. Всего 1,2% населения делают прививку впервые, повторную вакцинацию проходят 1,3 % населения. Прививают от клещевого энцефалита по следующей схеме: первые две дозы вакцины вводятся с интервалом от одного до трех месяцев, третья доза – через 9-12 месяцев после второй. Повторная вакцинация проводится по прошествии трех лет, последующие повторная вакцинации – с пятилетним интервалом.

Клещевой энцефалит – это передаваемая человеку через укус клеща вирусная инфекция центральной нервной системы. Как правило, заболевание протекает в две фазы. Через неделю-две после инфицирования у человека могут появиться симптомы, похожие на грипп: высокая температура, головная боль, ломота в теле. Эти симптомы проходят примерно через неделю. В трети случаев вирус может дать осложнения на мозг в виде менингита или менингоэнцефалита различной степени тяжести. Заболевание развивается, появляются высокая температура, сильная головная боль, ригидность затылочных мышц, рвота, сонливость и общее недомогание. После перенесенного клещевого энцефалита могут быть осложнения в виде нарушения координации, паралича конечностей, головной боли, проблем с концентрацией внимания и памятью. В 0 – 1,4% клещевой энцефалит может привести к летальному исходу.

Опыт других стран доказывает, что благодаря проведению вакцинации в аптеках удалось существенно увеличить долю вакцинированного населения. На сегодняшний день различные прививки в аптеках делают уже в 12 странах ЕС. В части аптек вакцинацию проводят аптекари. В Эстонии вакцинацию проводят прошедшие соответствующее обучение работники сферы здравоохранения.

Прививку от клещевого энцефалита с апреля по май можно будет сделать в общей сложности в 17 аптеках: в Таллинне, Тарту, Йыхви, Пярну, Раквере и Курессааре. В акции участвуют все крупные сети аптек: Apotheka, Benu, Euroapteek и Südameapteek.