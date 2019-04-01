Ночное посещение туалета оказалось признаком болезни

«Мы выяснили, что если у вас развилась никтурия, то вы страдаете или от высокого давления, или от избытка жидкости в организме. Если она не исчезает, следует обратиться к врачу и проверить давление, а также измерить количество употребляемой соли», — сказал медик Сатоси Конно из госпиталя Розай-Тохоку в городе Сендай (Япония).

Специалист отметил, что «даже один ночной поход в туалет повышает риск развития гипертонии примерно на 40 процентов», а «чем чаще вы ходите в туалет, тем больше вероятность получить проблемы с сердцем и сосудами».

Конно затруднился назвать причинно-следственную связь между частыми походами в туалет и сердечными заболеваниями.

В исследовании ученых приняли участие 3749 жителей Ватари (Япония), среди которых по состоянию на 2017 год у 1882 человек наблюдалась никтурия.

Конференция JCS (Japanese Circulation Society) 2019 проходила 29-31 марта в Йокогаме (Япония).

В октябре 2018 года сообщалось, что биодобавки, содержащие бета-гидроксимасляную кислоту (БОМК), помогают избавиться от гипертензии, являющейся причиной серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.