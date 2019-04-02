Жительница Эстонии оказалась на волосок от смерти: в ЭМО не распознали энцефалит

«Если бы я не занималась, я бы до сих пор была в инвалидном кресле. Но это не в моей натуре, чтобы все меня обслуживали. Я хочу со всем справляться сама - так долго, насколько это возможно».

Она выполняет всю работу по дому - просто времени требуется больше. Если начинает заваливаться набок, прислонится к стене или к какому-то другому устойчивому объекту.

«Я пытаюсь ходить по комнате и без палки, но пока не получается, нет равновесия. Врач сказал, что благодаря силе воли я добилась того, что сейчас в хорошем состоянии», - говорит Бауэр. Живя в городе, она не боялась клещей и не думала о вакцинации.

«Теперь бы сто раз вакцинировалась. Никогда больше не хотелось бы через такое пройти. Теперь у меня иммунитет на всю жизнь, но боррелиозом я все еще могу заразиться», - говорит она. Бауэр призывает других вакцинироваться, чтобы не было неожиданностей.

«Маленькая букашка, а столько вреда может причинить. Это большая загадка, как она на меня забралась - я ни одного клеща с себя не снимала».

Этим летом с момента катастрофы, изменившей жизнь Бауэр, будет шесть лет. Она вспоминает слова сотрудника Центра восстановительного лечения: «Он сказал, что пройдет шесть лет, и я начну нормально ходить, потому что за это время восстанавливаются нервные клетки. У меня это время еще впереди - надежда умирает последней».

Нарушения нервной системы могут сохраняться долгое время

Кай Зилмер ФОТО: Liis Treimann

Заведующая клиникой инфекционных заболеваний Ляэне-Таллиннской центральной больницы Кай Зилмер:

О болезнях, передаваемых клещами, многое говорится в последнее время, и благодаря этому сознательность людей повышается. То, что к передаваемым клещами заболеваниям стали относиться серьезнее, доказывает и распространение вакцинации против клещевого энцефалита. Это единственный надежный способ защитить себя от болезни.

Вакцины от клещевого боррелиоза не существует. Чтобы избежать этого заболевания, необходимо после выхода на природу тщательно осмотреть свое тело и при первой же возможности удалить клеща. От клещевого энцефалита, как правило, излечиваются полностью. Вирус не остается в организме. К счастью, тяжелые формы заболевания и смертельные случаи встречаются редко. Однако у многих пациентов могут надолго сохраняться нарушения нервной системы: нарушения равновесия и координации, головная боль, нарушения концентрации и памяти, глухота, парализация конечностей, слабость в мышцах и т. д.

В отдельных случаях нарушения могут сохраниться до конца жизни. Специфического лечения от вируса клещевого энцефалита нет. Лечение симптоматическое, это означает, что облегчают симптомы заболевания.

Боррелиоз лечат антибиотиками. Если болезнь не лечить, боррелиоз может поразить нервную систему, мышцы и суставы, сердце и кожу. Если вы заметите клеща на теле, все же не стоит сразу обращаться к врачу. Важно снять клеща, а затем в течение нескольких недель следить за своим здоровьем. При возникновении симптомов болезни нужно обратиться к врачу - в зависимости от самочувствия, то есть от того, насколько серьезны симптомы. Первый шаг - связаться с семейным врачом. В случае серьезных жалоб следует обратиться в отделение экстренной медицины или вызвать скорую.