Жительница Эстонии оказалась на волосок от смерти: в ЭМО не распознали энцефалит

Жительница Раквере Лийви Бауэр еще вечером почувствовала боль в ногах и жжение в бедренных мышцах. Аппетит пропал, и она решила пораньше лечь спать, пишет Pärnu Postimees.
«Ночью проснулась оттого, что надо было в туалет. Я поднялась и тут же упала у кровати, потому что нога не слушалась, - вспоминает она. - Кое-как я доковыляла вниз по лестнице, сходила в туалет и вернулась обратно. С трудом. Утром стало так плохо, что это было невыносимо, просто нестерпимо больно».
Она отправилась в отделение экстренной медицины. Была пятница, и после обследований ее отправили домой, порекомендовав на следующей неделе пойти к анестезиологу.
«Но в понедельник я уже не двигалась», - говорит Бауэр.
Ее доставили на скорой в отделение экстренной медицины, а вечером повезли в Таллинн. Проба спинномозговой жидкости дала ответ, который не показали анализы крови: клещевой энцефалит.
«Я была совсем слабая: не могла повернуться в кровати, не могла сесть в инвалидное кресло. Была просто как труп. Я все время проверяла, остался ли у меня еще рассудок», - вспоминает женщина.
Бауэр, которая работала педагогом, пришлось на восемь месяцев оставить работу. Она ездила по лечебным учреждениям, прежде всего, в Центры восстановительного лечения в Кейла и Хаапсалу. На работу она вернулась в инвалидном кресле. Теперь ее мышцы снова пришли в форму, хотя поначалу от правой ноги оставались только кожа да кости.
«Вначале на месте ягодиц был просто провал, я не могла сидеть - сразу заваливалась набок», - говорит она. Для восстановления функций надо было заниматься зарядкой.
«Очень простое упражнение - перекатиться с одного конца кровати на другой - вызывало тошноту. В первый день меня после этого вырвало», - вспоминает она.
Когда тело привыкло, исчез и рвотный рефлекс, но каждое новое положение снова вызывало рвоту. «Я сказала себе: я должна делать столько, сколько смогу. Я позитивный человек и с самого начала очень серьезно отнеслась к этим упражнениям». В конце концов тошнота отступила.
«Сейчас я радуюсь каждой мелочи. Если я час подряд могу стоя гладить белье, я горжусь, что у меня есть силы. Кротовьи холмики разравниваю граблями - одной рукой опираюсь на палочку, в другой - грабли. Уходит время, но я справляюсь», - говорит о своих повседневных радостях Бауэр.
Руки у нее функционируют нормально, больше нет проблем и с левой ногой. Но правую ногу она до сих пор не может как следует поднять.
«Я все же и до сих пор не в порядке. Если выхожу, то на костылях, потому что равновесия нет. Хорошо, что я езжу на машине и сама хожу, куда нужно. Хожу на своих двоих, но нужны костыли».
Бауэр до сих пор ходит в Центр восстановительного лечения на физиотерапию и плавание. Занимается она и дома: у нее есть гимнастический шар, лента и велотренажер. «Я выполняю упражнения дома, становится лучше, но не знаю, восстановлюсь ли я настолько, чтобы ходить без костылей», - говорит Бауэр.
«Если бы я не занималась, я бы до сих пор была в инвалидном кресле. Но это не в моей натуре, чтобы все меня обслуживали. Я хочу со всем справляться сама - так долго, насколько это возможно».
Она выполняет всю работу по дому - просто времени требуется больше. Если начинает заваливаться набок, прислонится к стене или к какому-то другому устойчивому объекту.
«Я пытаюсь ходить по комнате и без палки, но пока не получается, нет равновесия. Врач сказал, что благодаря силе воли я добилась того, что сейчас в хорошем состоянии», - говорит Бауэр. Живя в городе, она не боялась клещей и не думала о вакцинации.
«Теперь бы сто раз вакцинировалась. Никогда больше не хотелось бы через такое пройти. Теперь у меня иммунитет на всю жизнь, но боррелиозом я все еще могу заразиться», - говорит она. Бауэр призывает других вакцинироваться, чтобы не было неожиданностей.
«Маленькая букашка, а столько вреда может причинить. Это большая загадка, как она на меня забралась - я ни одного клеща с себя не снимала».
Этим летом с момента катастрофы, изменившей жизнь Бауэр, будет шесть лет. Она вспоминает слова сотрудника Центра восстановительного лечения: «Он сказал, что пройдет шесть лет, и я начну нормально ходить, потому что за это время восстанавливаются нервные клетки. У меня это время еще впереди - надежда умирает последней».
Нарушения нервной системы могут сохраняться долгое время
Заведующая клиникой инфекционных заболеваний Ляэне-Таллиннской центральной больницы Кай Зилмер:
О болезнях, передаваемых клещами, многое говорится в последнее время, и благодаря этому сознательность людей повышается. То, что к передаваемым клещами заболеваниям стали относиться серьезнее, доказывает и распространение вакцинации против клещевого энцефалита. Это единственный надежный способ защитить себя от болезни.
Вакцины от клещевого боррелиоза не существует. Чтобы избежать этого заболевания, необходимо после выхода на природу тщательно осмотреть свое тело и при первой же возможности удалить клеща. От клещевого энцефалита, как правило, излечиваются полностью. Вирус не остается в организме. К счастью, тяжелые формы заболевания и смертельные случаи встречаются редко. Однако у многих пациентов могут надолго сохраняться нарушения нервной системы: нарушения равновесия и координации, головная боль, нарушения концентрации и памяти, глухота, парализация конечностей, слабость в мышцах и т. д.
В отдельных случаях нарушения могут сохраниться до конца жизни. Специфического лечения от вируса клещевого энцефалита нет. Лечение симптоматическое, это означает, что облегчают симптомы заболевания.
Боррелиоз лечат антибиотиками. Если болезнь не лечить, боррелиоз может поразить нервную систему, мышцы и суставы, сердце и кожу. Если вы заметите клеща на теле, все же не стоит сразу обращаться к врачу. Важно снять клеща, а затем в течение нескольких недель следить за своим здоровьем. При возникновении симптомов болезни нужно обратиться к врачу - в зависимости от самочувствия, то есть от того, насколько серьезны симптомы. Первый шаг - связаться с семейным врачом. В случае серьезных жалоб следует обратиться в отделение экстренной медицины или вызвать скорую.