Диетологи рассказали, кому нельзя пить обычный кофе

Однако до недавнего времени оставалось множество вопросов относительно напитков в рационе. В частности, все неоднозначно с кофе. С одной стороны, кофеин в кофе на непродолжительное время вмешивается в работу инсулина, что повышает уровень сахара в крови. Но, с другой стороны, в кофе присутствуют и другие соединения, полезные для диабетиков.