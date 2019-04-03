В школах Таллинна у юношей перед экзаменами проверят кровяное давление

В течение трех дней хотят проверить кровяное давление у 3500 юношей, чтобы выявить возможные факторы риска, кроме того, многие школьные медсестры решили проверить работу сердца и у мужчин-педагогов, сообщает Rus.ERR .

«В апреле, когда проходят акции месяца здорового сердца, мы решили сосредоточиться на юношах, заканчивающих 9 и 12 класс. Прохождение полного медосмотра очень объемное, и поскольку исследования показывают, что мужчины меньше заботятся о своем здоровье, школьные медсестры хотят повысить информированность среди молодых людей», - сказала руководитель ЦУ Tallinna Koolitervishoid Кяди Лепп.