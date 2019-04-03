Глава больницы о смерти пациента: всегда бывают ошибки и недовольные клиенты

Сегодня Postimees писал, что из-за ошибки сотрудников больницы женщина потеряла отца и год добивалась справедливости. В конце концов ей пришло письмо из Департамента здоровья о том, что больнице сделают предписание привести в порядок документацию. Потерявшая отца женщина разочарована в системе здравоохранения.

Руководитель по лечебной части больницы отказался подробно комментировать произошедшее. И член правления Южно-эстонской больницы Арви Вайск не пожелал сегодня ничего слушать о случившемся.

«Всегда бывают ошибки, всегда могут быть недовольные клиенты. Она ходила в Комиссию по качеству лечения. Если хочет, может продолжать процесс, пусть суд решит, кто прав», - сказал Вайск, отказавшись комментировать пробелы в документации и ошибку, приведшую к смерти пациента. «Нет, я это не комментирую, потому что я не был участником лечебного процесса», - сказал он.

На вопрос о том, разве Вайск как глава больницы не отвечает за происходящее в лечебном учреждении, он ответил: «Да, я руковожу больницей, но я не участвовал в лечебном процессе. Я кое-что знаю, но не комментирую это журналистам».

В такой ситуации у человека, в сущности, только одна возможность: подать на больницу иск в суд и попытаться доказать, что больница допустила ошибку.

По оценке члена Эстонского представительства пациентов Пилле Ильвес, такая система абсурдна.

«Как она докажет? Большая часть документов находится в больнице, поскольку врачебная ошибка криминализирована, почему кто-то должен признаваться в ней перед комиссией?» - заметила она, добавив, что в других развитых государствах доказывать свою правоту должен не пациент, а медицинское учреждение.

Кроме того, по словам Ильвес, проблема в том, что у нас отсутствуют адекватные государственные системы для расследования жалоб пациентов, вынесения оценки и для внесения исправлений в дальнейшее оказание медицинской помощи.

«Я каждый день слышу, как больница выдумывает истории, чтобы не признавать свою ошибку. Я видела невероятную ложь», - говорит она.

По оценке Ильвес, ситуацию помогло бы исправить создании Комиссии по жалобам. «Мог бы существовать регистр, и, если на одну и ту же больницу поступало бы слишком много жалоб, можно было бы начать расследование. Сегодня человек остается один», - говорит она.