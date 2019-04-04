Больше всего пострадали две части мозга: мозолистое тело (оно соединяет друг с другом большие полушария) и гиппокамп, который отвечает за формирование эмоций, обучение и функционирование долгосрочной памяти.

Более ранние исследования уже показывали, что чрезмерное употребление алкоголя наносят гиппокампу серьезный вред. Этот участок мозга уменьшается в размерах, что приводит к проблемам как с запоминанием, так и с извлечением уже хранящейся в мозгу информации.

Однако до сегодняшнего дня было неизвестно, возвращается ли гиппокамп к нормальному функционированию после того, как человек полностью отказывается от алкоголя.

Судя по результатам нынешнего исследования, спиртное продолжает оказывать негативное влияние на мозговую активность даже через шесть недель полного воздержания от употребления алкоголя - а возможно, и намного дольше.