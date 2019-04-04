Пагубное воздействие алкоголя на мозг продолжается еще по меньшей мере несколько недель после последнего употребления. К такому неутешительному выводу пришла международная команда ученых из Испании, Германии и Италии.
Изучив изменения, происходящие под воздействием алкоголя в белом веществе мозга, ученые обнаружили, что нервные клетки продолжают деградировать даже через шесть недель после полного отказа от употребления спиртного.
«Никто поверить не мог, что в условиях полного отсутствия алкоголя вызванные им нарушения в мозгу будут прогрессировать», - заявил ведущий автор исследования, профессор Университета Барселоны Сантьяго Каналс.
Изучив снимки МРТ 90 мужчин, ранее госпитализированных из-за чрезмерного употребления спиртного, исследователи обнаружили, что в мозгу пациентов продолжались дегенеративные изменения - несмотря на то что те уже несколько недель не употребляли ни капли алкоголя.