Врачи рассказали, кому нельзя есть бананы

В частности, при болезнях почек необходимо ограничивать потребление бананов, так как они активно выводят жидкость из организма. При этом на фоне выведения жидкости повышается свертываемость крови. Следовательно, если у человека изначально густая кровь, активное потребление бананов может привести к образованию тромбов. При тромбофлебитом бананы вообще находятся под запретом.

Процесс газообразования усиливается при потреблении бананов, да и сами бананы долго перевариваются. Поэтому проблемы с желудочно-кишечным трактом (метеоризм, синдром раздраженного кишечника) являются однозначным показанием к отказу от бананов.