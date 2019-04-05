В глазу пациентки обнаружили живых пчел

«Мы приводили в порядок могилу родственника. Я сидела на корточках и вырывала сорняки. Затем в лицо подул ветер, и что-то попало мне в глаз, то ли песок, то ли грязь, — вспоминает девушка. — Я промыла глаз водой, но к вечеру он начал зудеть и слезиться». Тогда она обратилась за помощью в местную клинику, передает Lenta.ru. Врачи осмотрели пациентку и обнаружили в ее глазнице живых пчел. Их аккуратно изъяли и изучили.