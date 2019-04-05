Пт, 5.04.2019
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  • Научный прорыв: вакцина против вируса папилломы человека излечила уже несколько десятков женщин

Научный прорыв: вакцина против вируса папилломы человека излечила уже несколько десятков женщин

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Лаборатория. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) носит название Tipapkinogen Sovacivec. Она смогла полностью убрать предраковые изъязвления на шейке матки у женщин с вирусом. То есть средство реально остановило развитие рака, передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail.

В основе вакцины - белок, активирующий иммунную систему и заставляющий ее атаковать очаги патологических изменений на шейке матки. По словам ученых, новая вакцина - более дешевое, безопасное и простое средство удаления изъязвлений по сравнению с операциями. Ученые подчеркивают: вакцина не предотвращает заражение вирусом, а борется с последствиями этого факта. 

К тестированию вакцины привлекли около 130 женщин. Их разбили на две группы - плацебо и основную, получавшую новую вакцину. Почти у двух третей женщин были серьезные поражения. И в 36% случаев вакцина смогла не только их удалить, но и вычистить из тела следы инфекции. В группе плацебо подобных изменений не было. 

В целом в основной группе изъязвления пропадали в два раза чаще, чем в контрольной группе. А наблюдения, продолжавшиеся 2,5 года после окончания основной части эксперимента, доказали эффективность вакцины - у многих следы ВПЧ пропали вовсе.

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