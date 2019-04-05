Научный прорыв: вакцина против вируса папилломы человека излечила уже несколько десятков женщин

Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) носит название Tipapkinogen Sovacivec. Она смогла полностью убрать предраковые изъязвления на шейке матки у женщин с вирусом. То есть средство реально остановило развитие рака, передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail.
В основе вакцины - белок, активирующий иммунную систему и заставляющий ее атаковать очаги патологических изменений на шейке матки. По словам ученых, новая вакцина - более дешевое, безопасное и простое средство удаления изъязвлений по сравнению с операциями. Ученые подчеркивают: вакцина не предотвращает заражение вирусом, а борется с последствиями этого факта.
К тестированию вакцины привлекли около 130 женщин. Их разбили на две группы - плацебо и основную, получавшую новую вакцину. Почти у двух третей женщин были серьезные поражения. И в 36% случаев вакцина смогла не только их удалить, но и вычистить из тела следы инфекции. В группе плацебо подобных изменений не было.
В целом в основной группе изъязвления пропадали в два раза чаще, чем в контрольной группе. А наблюдения, продолжавшиеся 2,5 года после окончания основной части эксперимента, доказали эффективность вакцины - у многих следы ВПЧ пропали вовсе.