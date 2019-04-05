Научный прорыв: вакцина против вируса папилломы человека излечила уже несколько десятков женщин

В основе вакцины - белок, активирующий иммунную систему и заставляющий ее атаковать очаги патологических изменений на шейке матки. По словам ученых, новая вакцина - более дешевое, безопасное и простое средство удаления изъязвлений по сравнению с операциями. Ученые подчеркивают: вакцина не предотвращает заражение вирусом, а борется с последствиями этого факта.

К тестированию вакцины привлекли около 130 женщин. Их разбили на две группы - плацебо и основную, получавшую новую вакцину. Почти у двух третей женщин были серьезные поражения. И в 36% случаев вакцина смогла не только их удалить, но и вычистить из тела следы инфекции. В группе плацебо подобных изменений не было.