ЗдоровьеЗОЖМодель плюс-сайз из Эстонии: похудение - не способ, чтобы вас начали ценить в обществеМодель плюс-сайз из Эстонии: похудение - не способ, чтобы вас начали ценить в обществеrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии6 апреля 2019, 15:37 ПоделитьсяОдним из докладчиков конференции TEDxLasnamäe стала модель плюс-сайз Виктория Скрынник. Смотрите видеоинтервью! Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарииtedxlasnamäeмодель