Названа главная причина преждевременной смерти

По оценкам исследователей, нездоровое питание является более частой причиной смерти, чем курение. Три миллиона человек в мире гибнут каждый год из-за большого количества натрия в пищи (в составе соли), еще три миллиона — из-за недостатка цельного зерна, а еще два миллиона — из-за недостатка фруктов, пишет lenta.ru. При этом несбалансированное питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, некоторым видам рака и диабету.

Реже всего преждевременно умирают люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, которая характеризуется употреблением клетчатки в составе фруктов, овощей и орехов, а также ненасыщенных жирных кислот, содержащихся в оливковом масле. Список стран с наименьшим уровнем смертности из-за питания включает Израиль, Францию и Испанию. В Узбекистане, где основным продуктом питания являются хлеб и макароны, уровень смертности самый высокий и составляет 891 на сто тысяч человек.