К списку аптек, где можно сделать прививку от клещевого энцефалита, добавились еще две

«Теперь прививку от энцефалита можно сделать в 19 аптеках по всей стране», - сказала член правления Объединения аптек Эстонии, провизор Кристийна Сепп.

«Интерес к подобной услуге у людей до сих пор был высоким. В течение первой недели вакцинацию прошли около тысячи человек», - отметила Сепп. - Приятно наблюдать, что люди все больше забоятся о своем здоровье. Возможность сделать прививку в аптеке обеспечила лучшую доступность услуги».

Сепп выразила надежду, что возможность пройти вакцинацию в аптеке будет способствовать сокращению числа случаев заболевания клещевым энцефалитом, а соответственно, и случаев осложнений, вызванных этим заболеванием: «По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Эстония находится в географическом регионе, где рекомендуется проведение иммунизации всего населения. Это означает, что осведомленность людей о необходимости вакцинации также необходимо повышать».

В Эстонии количество прошедших вакцинацию против клещевого энцефалита очень мало. В течение одного года 1,2% населения делают прививку впервые, ревакцинацию проходят 1,3 % населения.

Клещевой энцефалит – это передаваемая человеку через укус клеща вирусная инфекция центральной нервной системы. Заболевание может стать причиной развития менингита или менингоэнцефалита. Среди симптомов клещевого энцефалита - высокая температура, сильная головная боль, ригидность затылочных мышц, рвота, сонливость и общее недомогание. После перенесенного клещевого энцефалита могут быть осложнения в виде нарушения координации, паралича конечностей, головной боли, проблем с концентрацией внимания и памятью. В 0 – 1,4% клещевой энцефалит может привести к летальному исходу.

Прививают от клещевого энцефалита по следующей схеме: первые две дозы вакцины вводятся с интервалом от одного до трех месяцев, третья доза – через 9-12 месяцев после второй. Ревакцинация проводится по прошествии трех лет, последующие ревакцинации – с пятилетним интервалом.

Опыт других стран доказывает, что благодаря проведению вакцинации в аптеках удалось существенно увеличить долю вакцинированного населения. На сегодняшний день различные прививки в аптеках делают уже в 12 странах ЕС. В части аптек вакцинацию проводят аптекари. В Эстонии вакцинацию проводят прошедшие соответствующее обучение работники сферы здравоохранения.

Прививку от клещевого энцефалита в апреле и мае можно будет сделать в общей сложности в 19 аптеках по всей Эстонии: в Таллинне, Тарту, Йыхви, Пярну, Раквере и Курессааре. В акции участвуют все крупные сети аптек: Apotheka, Benu, Euroapteek и Südameapteek.