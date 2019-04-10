Годовалому Олегу с тяжелым врожденным иммунодефицитом нужна ваша помощь

Организм Олега с врожденным иммунодефицитом очень восприимчив к различным возбудителям болезней, которые могут вызывать тяжелые длительные и опасные для жизни инфекции и одновременно с ними опасность возникновения острых осложнений. На сегодняшний день излечение от этой болезни возможно методом пересадки клеток костного мозга, которую проводят в находящемся в Англии детском иммунологическом центре Ньюкасла.

Иммунологический центр Ньюкасла занимается лечением Олега с весны прошедшего года. Ребенку осуществили пересадку клеток костного мозга в июле 2018 года, но, к сожалению, возникли осложнения и реакция полного отторжения. Поэтому ребенок нуждается в новой трансплантации, и в этот раз постараются использовать гаплоидный материал из клеток отца. Это означает, что с ребенком должны ехать оба родителя и папа должен пробыть там как минимум весь процесс подготовки к трансплантации и до самого момента трансплантации.

Детское лечение и пребывание в больнице оплачивает Больничная касса, но транспорт, жилье и расходы на проживание ложатся на плечи семьи. Так как для семьи эти расходы слишком велики, Детский фонд решил поддержать возможность поездки для семьи Олега с помощью благотворителей и собирает на Благотворительном забеге для этого пожертвования.

Патрон забега актер Тынис Нийнеметс, который также 10 мая участвует в забеге, говорит, что чем дальше, тем уютнее он чувствует себя в обществе людей из Детского фонда и поэтому Благотворительный забег кажется уже естественной частью жизни. «Можно подумать, что уже немного знаком со всем, что касается детей и их болезней, но нет. Впереди снова открывающий глаза опыт в лице маленького Олега. Будучи родителем, не могу представить, чтобы мой ребенок страдал от иммунодефицита, так как кажется, что наши дети и так постоянно страдают от различных вирусов, насморка, кашля. Какая жизнь может ожидать маленького Олега, если он не получит лечение... Этого не хочется даже представлять», - признает он.

Нийнеметс гарантирует, что у всех, кто придет на марафон и сделает свое пожертвование, есть возможность дать одному мальчику совершенно обычную жизнь вместе с совершенно обычным детством без ограничений. «Я не преувеличу, если скажу, что есть возможность подарить маленькому мальчику жизнь. И его родителям вернуть каждый день. Моя цель - снова собрать забег с наибольшим количеством участников, чтобы собрать нужную сумму и даже больше, чтобы семье не пришлось беспокоиться, находясь за границей, о каких-то непредвиденных расходах. Призываю всех помочь и сделать добро!»

Плата за участие в Благотворительном забеге собирается в виде пожертвования и минимальный взнос 3 евро, к которым Puidukoda, TAUR Varahalduse OÜ, Nutri Medical и многие другие спонсоры со своей стороны добавят по 5 евро на каждого участника. Таким образом вклад каждого участника забега в лечение Олега за границей как минимум 8 евро. Между участниками забега также разыгрываются на месте замечательные призы от хороших спонсоров.

Благотворительный забег пройдет в Тарту, спортивном парке Тяхтвере, в пятницу 10 мая в 19.00. Дистанция 4,5 км, тропа проходит в Дендропарке, и ее можно проходить как бегом, так и шагом.

Больше информации и возможность зарегистрироваться есть здесь.