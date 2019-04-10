В Эстонии по-прежнему снижается количество доноров

«Это положительный знак. Хотя число доноров все еще уменьшается, это сокращение намного меньше, чем в предыдущие годы», - сказала аналитик института Ингрид Валдмаа, которую цитирует Rus.ERR.

По данным ведомства, на протяжении предыдущих четырех лет количество доноров уменьшалось в среднем на четыре процента каждый год.