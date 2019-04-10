В Эстонии по-прежнему снижается количество доноров

В 2018 году в Эстонии 31 329 донов сдавали кровь - это на один процент меньше, чем годом ранее, сообщил Институт развития здоровья, отметив, что темпы снижения числа доноров сократились впервые за последние четыре года.
«Это положительный знак. Хотя число доноров все еще уменьшается, это сокращение намного меньше, чем в предыдущие годы», - сказала аналитик института Ингрид Валдмаа, которую цитирует Rus.ERR.
По данным ведомства, на протяжении предыдущих четырех лет количество доноров уменьшалось в среднем на четыре процента каждый год.
В Эстонии кровь можно сдать в четырех центрах крови, расположенных в Таллинне, Тарту, Пярну и Кохтла-Ярве, в прошлом году в общей сложности было получено 53 900 литров крови.