Любимое многими растение привело к гибели детей: департамент обратился к жителям Эстонии с предупреждением

"Хотим напомнить, что не все растения безопасны, перед тем, как отправиться их собирать, следует удостовериться, что знаний в этой области достаточно", – предупреждает руководитель информационного центра по отравлениям Департамента здоровья Маре Одер.

Некоторые известные как безопасные растения при неправильном употреблении в пищу могут оказаться ядовитыми: например, в Эстонии бывали случаи, когда употребление в пищу крупных листьев ревеня приводило к смерти детей. Благодаря эффективной работе по информированию таких случаев не происходило уже какое-то время, но проблемы со здоровьем у взрослых жителей по-прежнему появляются. Опасным для здоровья листья ревеня делает антрахинон и высокое содержание щавелевой кислоты, небезопасными для здоровья могут быть щавель и кислица (заячья капуста) в большом количестве.

Осторожным надо быть при сбое ветреницы, так как сок этого растения может вызвать раздражение на коже.