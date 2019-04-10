Женщина с зеркальным расположением внутренних органов дожила почти до ста лет

Патологию обнаружили только после смерти женщины при вскрытии. Оказалось, что все ее внутренние органы, кроме сердца, находились не там, где они располагаются обычно: на другой стороне тела. Кроме того, кровеносные сосуды также отличались от обычных.

Такое редкое явление — транспозиция внутренних органов в сочетании с левокардией (расположение сердца, при котором его верхушка направлена в левую сторону — прим. «Ленты.ру») — часто способствует опасным сердечным заболеваниям и другим нарушениям. Однако, несмотря на серьезную патологию, Бентли дожила до преклонного возраста.

Скорее всего, женщина не догадывалась о своем состоянии, как и ее семья. По воспоминаниям ее дочери Луизы Алли, единственной постоянно жалобой на здоровье от Бентли был артрит.