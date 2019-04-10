Ученые: популярные витаминные добавки провоцируют рак

С их помощью люди пытаются предотвратить развитие остеопороза. Но последние исследования заявляют, что эти добавки удваивают риск развития рака. Был проведен анализ медицинских данных более 27000 американцев. Оказалось, что опасность представляют дозы кальция, превышающие 1000 миллиграммов в день. А вот продукты питания, богатые кальцием, напротив, полезны, передает MedDaily.

В отчете исследователей говорится: "Обнаружена связь между избыточным потреблением питательных веществ и неблагоприятными последствиями, включая повышенный риск некоторых разновидностей рака. Важно понимать, какую роль играет не только само питательное вещество, но и его источник".