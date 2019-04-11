Однако в данном конкретном случае она была использована для лечения бесплодия у 32-летней жительницы Греции, до этого уже прошедшей четыре неудачных курса экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Для ЭКО были использованы ее собственная яйцеклетка, сперматозоиды отца и еще одна яйцеклетка от женщины-донора. Оплодотворенный таким образом эмбрион был перенесен в матку пациентки.

Теперь ее сын имеет набор ДНК не только от своих родителей, но и небольшое количество генетического материала от женщины-донора, поскольку митохондрии имеют собственный набор ДНК.

Прецеденты

Этот экспериментальный метод оплодотворения ранее применялся лишь в одном случае - для семейной пары из Иордании - и тоже вызвал неоднозначную реакцию в медицинском сообществе. В то же время ряд специалистов, занимающихся проблемами репродукции, полагают, что этот метод позволит увеличить шансы на успех ЭКО.

Митохондрии - это крошечные компоненты клетки, имеющиеся почти в каждой клетке тела и преобразующие питательные вещества в энергию.

Мутации в митохондриальном геноме приводят к нарушениям энергетического обмена в клетках и вызывают митохондриальные заболевания, при которых в первую очередь поражается мышечная и нервная системы.

Поскольку этот дефект наследуется от матери, то совмещение ДНК матери с митохондриями женщины-донора может помочь передать будущему потомству здоровый митохондриальный геном.

Есть также предположения, что уровень митохондриального ДНК может влиять и на успешное развитие беременности, однако клинических доказательств этому пока нет.

Этическая дилемма

Греческие медики работали совместно с испанским репродуктивным центром Embryotools, который только что объявил, что еще 24 женщины принимают участие в этом экспериментальном методе ЭКО и уже восемь эмбрионов готовы к пересадке.

Президент Института жизни в Афинах Панайотис Псатас по поводу нового случая заявил следующее: «Неоспоримое право женщины стать биологической матерью [своему ребенку] стало реальностью. Мы очень гордимся возможностью объявить об этой инновации международного масштаба в деле вспомогательной репродукции, и отныне мы можем дать возможность иметь здорового ребенка тем женщинам, которые уже прошли несколько неудачных циклов ЭКО или имеют редкие генетические митохондриальные заболевания».

В феврале 2018 года врачи в английском городе Ньюкасл, которыми первыми разработали эту технологию, получили разрешение на использование генетического материала от трех человек при использовании репродуктивных технологий в Соединенном Королевстве.

Надзорный орган в Британии уже одобрил два подобных случая - оба у семейных пар, имеющих редкие митохондриальные заболевания.

Однако ряд британских врачей указывают, что бесплодие и предотвращение передачи по наследству генетического заболевания - это разные вещи с морально-этической точки зрения.

«Меня беспокоит, что в данном случае такой необходимости не было - забирать из яйцеклетки этой женщины ее генетический материал и пересаживать его в яйцеклетку донора. Риск этой технологии еще до конца неизвестен, однако к ней можно прибегать в случае митохондриальных заболеваний, но не в подобной ситуации. Эта пациентка могла бы зачать, если бы в дальнейшем снова использовался обычный метод ЭКО», - сказал специалист по проблемам репродукции из Оксфордского университета Тим Чайлдс, директор одной из крупнейших клиник в Британии, занимающейся проблемами репродукции, The Fertility Partnership.