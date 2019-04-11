ЗдоровьеМама-папа-мама: в Греции родился ребенок с генетическим материалом трех человекМама-папа-мама: в Греции родился ребенок с генетическим материалом трех человекBBC News Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии11 апреля 2019, 17:00Младенец. Снимок иллюстративный.ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / ScanpixВрачи-репродуктологи из Греции и Испании сумели произвести на свет ребенка с использованием генетического материала трех человек.Мальчик весом 2,9 кг родился в Греции во вторник. Сообщается, что ребенок и мать чувствуют себя хорошо.По словам врачей, это новое слово в истории медицины, которое даст надежду бесплодным парам во всем мире.При этом ряд британских экспертов полагают, что по соображениям этики этот медицинский эксперимент проводить не следовало.Новая технология была разработана, чтобы помочь семьям, имеющим в анамнезе митохондриальные заболевания, которые являются наследственными и передаются от матери ребенку. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарииврачигрециядетиматьмедицинаотецродителироды