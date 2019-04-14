Медицинское чудо: врачи выходили аномально маленького ребенка размером с ладошку
В американском штате Коннектикут врачи выходили малыша, который при рождении весил около 300 граммов, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на издание New York Post.
Коннор Флорио появился на свет 13 июля 2018 года. Тогда медики обнаружили у аномально маленького новорожденного затрудненное дыхание, кровотечение в мозге, проблемы с уровнем сахара в крови и заболевание глаза.
Специалисты двух клиник в течение девяти месяцев выхаживали ребенка и в конце концов отправили его домой. Теперь вес Коннора составляет 2,7 килограмма.
"Я не могла поверить, что его выписали. Я осознала это, только когда мы сели в машину и довезли его до дома", - призналась мать мальчика Джейми Флорио.
29-летняя женщина говорит, что Коннор очень любит играть с игрушками, рассматривать себя в зеркале, следить за людьми и принимать ванну.
Лечащий врач малыша заключил, что его здоровье практически восстановилось и вскоре он вполне сможет обходиться без кислородной маски.
"Коннор очень энергичный и улыбчивый. Видно, что он активно развивается", - добавил доктор.
Напомним, в конце февраля сообщалось, что в Японии из больницы выписали младенца, который при рождении весил 268 граммов. Мальчик появился на свет в результате экстренного кесарева сечения на 24-й неделе беременности (нормальный срок - 38 недель) и на тот момент целиком умещался в двух ладонях взрослого человека.