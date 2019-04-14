Вода. Иллюстративное фото. ФОТО: SCANPIX

Вы часто слышите этот совет: пейте больше воды. И когда устали, и когда кожа слишком сухая… Но совету этому - очень много лет. Есть ли у него научные основания?

В начале XIX века воду давали тем, кто был при смерти. Как писал отец гидропатии (водолечения) Винценц Присниц, только тому, кто находился на грани полного истощения, давали утолить жажду.

Многие никогда не выпивали за раз более чем полпинты (0,28 л) обычной воды, добавлял он.

Как всё изменилось... Взрослое население Великобритании сегодня потребляет воды больше, чем в предыдущие годы, а в США продажи питьевой воды в бутылках перекрыли продажи газировки.

И нас продолжают бомбардировать откровениями, что, мол, выпивая определенное количество литров воды в день, мы открываем секретную дверь к отличному здоровью. Что это дает нам больше энергии, делает прекрасной нашу кожу, помогает сбросить вес и избежать рака.

В Лондоне тем, кто каждый день пользуется метро, рекомендуют всегда иметь с собой бутылку воды. Школьникам советуют приносить воду на уроки. И редкое офисное совещание обходится без кувшина с водой, величаво возвышающегося в центре стола.

Аппетит к воде подогревается неофициальным правилом: выпивать восемь стаканов (по 240 мл каждый) в день, что в общем дает чуть меньше двух литров в день, причем не считая любых других напитков.

Это "правило", однако, не подкреплено научными исследованиями - и ни в британских, ни в общеевропейских официальных рекомендациях не говорится о том, что мы должны пить так много.

Откуда же это пошло? Вероятнее всего, от неправильного толкования двух разных инструкций, составленных десятилетия назад.

В 1945 году американская комиссия по продовольствию и питанию Национального научно-исследовательского совета рекомендовала взрослым потреблять один миллилитр жидкости на каждую рекомендованную калорию пищи - что равняется двум литрам для женщин на диете в 2000 калорий и двум с половиной литрам - для мужчин, потребляющих 2500 калорий.

Подчеркнем: речь шла не просто о воде, а о любом типе напитков. А также о фруктах и овощах, которые состоят до 98% из воды.

Кроме того, в 1974 году в книге "Питание для крепкого здоровья", написанной диетологами Маргарет Макуильямс и Фредериком Стэром, давалась такая рекомендация: среднестатистическому взрослому надо выпивать от шести до восьми стаканов воды в день.

Однако, как писали авторы, это может включать в себя фрукты и овощи, кофе и газированные напитки. И даже пиво.

На жажду уповаем

Конечно, вода важна. Человеческий организм состоит из нее на две трети. Вода разносит по нему питательные вещества и выводит шлаки, регулирует температуру тела, играет роль смазки и предохраняет суставы от чрезмерной нагрузки. Она участвует в большинстве химических реакций внутри нашего тела.

Мы постоянно теряем влагу, потея, мочась, а также через дыхание. Обеспечить свой организм достаточным количеством воды - задача правильная. Избегать обезвоживания - очень верно.

Симптомы обезвоживания появляются, когда мы теряем 1-2% влаги нашего организма, и пока мы не восполним эту потерю, наше состояние будет ухудшаться. В редких случаях такое даже приводит к летальному исходу.

Годы внушения нам правила восьми стаканов в день привели к тому, что мы считаем: жажда означает, что наш организм опасно обезвожен.

Однако большинство экспертов сходятся на том, что нам не нужно воды больше, чем просит наш организм - когда он просит.

"Контроль над гидратацией - это один из самых сложных механизмов, который в ходе эволюции развил человеческий организм. (..) Мы располагаем огромным количеством изощренных приемов для поддержания нужного уровня гидратации", - говорит Ирвин Розенберг из лаборатории неврологии и старения Университета Тафтс в штате Массачусетс.

В здоровом организме мозг засекает, когда тело начинает обезвоживаться, и создает ощущение жажды, чтобы мы начали пить. Кроме того, он посылает в организм гормон, дающий сигнал почкам сохранять влагу, повышая концентрацию мочи.

"Если вы прислушиваетесь к своему телу, оно само подаст вам сигнал о том, что надо пить", - отмечает Кортни Киппс, спортивный врач-консультант и преподаватель, медицинский директор соревнований по триатлону в Лондоне и Бленхейме.

Вода не содержит лишних калорий, поэтому она - самый здоровый вариант, но другие напитки тоже помогают гидратации (в том числе чай и кофе).

Кофеин обладает умеренными мочегонными свойствами, однако исследования показывают: и кофе, и чай (и алкогольные напитки) помогают гидратации.

Пить за здоровье

Не существует достаточных доказательств того, что если пить больше воды, чем требует наш организм, то это дает какие-либо преимущества и помогает избежать обезвоживания.

Тем не менее исследования заставляют думать, что есть некоторые важные плюсы в том, чтобы предупредить даже раннюю стадию обезвоживания.

Например, несколько экспериментов показали, что потребление воды, достаточное для недопущения умеренной степени обезвоживания, помогает поддержатьфункционирование мозга и нашу способность выполнять простые задачи.

Результаты некоторых исследований показывают, что потребление жидкости может помочь бороться с лишним весом.

Профессор Вирджинского политехнического института и госуниверситета Бренда Дейви провела несколько исследований на эту тему.

В одном она разбила участников на две группы. Обе группы придерживались на протяжении трех месяцев здоровой диеты, но членов одной попросили выпивать 500 мл воды за полчаса до любого приема пищи. В результате эта пьющая группа потеряла больше килограммов, чем другая.

Членов обеих групп попросили также стремиться проходить 10 000 шагов в день, и те, кто пил воду, лучше справлялись с задачей.

Дейви предполагает, что так было потому, что умеренное обезвоживание (1-2%) - довольно распространенная вещь, и многие даже не ощущают его. Но даже такая степень обезвоживания может влиять на наше настроение и на уровень энергии в организме.

Но Барбара Роллс, профессор медицины интенсивной терапии Лондонского университетского колледжа, считает, что любая потеря веса, приписанная выпиванию воды, скорее всего происходит оттого, что простой водой заменяют сладкие напитки.

"Выпитая вода сама по себе быстро выводится из желудка, - отмечает она. - Но если вы потребляете больше воды вместе с пищей (такой, как суп), это помогает насытиться, так как в этом случае вода остается с пищей в желудке дольше".

Что такое обезвоживание? Обезвоживание означает, что вы теряете больше жидкости, чем получаете.

Согласно специалистам британской Национальной системы здравоохранения, среди симптомов обезвоживания - темно-желтая моча, чувство усталости, головокружения, ощущение пересохшего рта и глаз, мочеиспускание реже, чем четыре раза в день.

Самый распространенный симптом? Обычное чувство жажды. Теперь о влиянии выпиваемой воды на цвет и качество вашей кожи. Научных доказательств пользы здесь не существует.

Плохо ли, когда слишком много?

Те из нас, кто стремится выпивать по восемь стаканов в день, не причинят себе этим вреда. Но вера в то, что нам нужно пить даже тогда, когда организм не посылает нам соответствующих сигналов, может завести нас на опасную территорию.

Потребление слишком большого количества жидкости иногда становится причиной снижения концентрации натрия в крови. Это может привести к отеку мозга и легких, поскольку организм будет пытаться восстановить уровень натрия.

В течение последних десяти лет Кортни Киппс была свидетелем смерти по меньшей мере 15 атлетов от перегидратации - это случилось во время спортивных соревнований.

Она считает, что такие случаи отчасти стали результатом нашего неверия в собственный организм, в его способность к саморегуляции.

"Сестры и врачи в больницах могут видеть пациентов, чей организм сильно обезвожен, пробывших без воды долгое время. Но это совсем не то, что происходит со спортсменами-марафонцами", - подчеркивает она.

Джоанна Пакенем бежала Лондонский марафон в 2018 году, самый жаркий по погодным условиям. Однако большую часть дистанции она просто не помнит, так как пила столько воды, что у нее развилась перегидратация, гипонатриемия. В тот же день ее доставили в больницу.

"Моя подруга и мой партнер считали, что я обезвожена, и дали мне выпить огромный стакан воды. Я упала в обморок, мое сердце остановилось. Меня перевезли на вертолете в больницу, и я оставалась без сознания с вечера воскресенья до вторника", - вспоминает она.

Пакенем, которая планирует снова бежать марафон в этом году, говорит, что единственный совет, который она слышала от друзей и читала на плакатах марафона, был такой - пить больше воды.

"Все, что мне надо было сделать - выпить несколько таблеток электролита, который поднимает уровень натрия в крови, - рассказывает она. - Я была участницей нескольких марафонов, а этого не знала".

"Мне хочется, чтобы люди знали: даже что-то такое простое может нести смертельную опасность".

Так сколько же?

"Максимум того, что при самом страшном зное в центре пустыни может выйти с потом из тела человека - это два литра за час, но такое очень трудно осуществить", - говорит Хью Монтгомери, директор исследований Института спорта, физических упражнений и здоровья в Лондоне.

"Что касается идеи всегда носить с собой поллитровую бутылку воды для 20-минутной поездки в лондонском метро - вам никогда не станет настолько жарко, что вам понадобится вся эта вода. Даже если пот с вас будет течь ручьями".

Для тех же, кому спокойней, когда соблюдаются официальные рекомендации - вот совет специалистов британской Национальной системы здравоохранения: пить от шести до восьми стаканов жидкости в день, включая нежирное молоко и напитки без сахара, в том числе чай и кофе.

Кроме того, важно помнить, что механизмы жажды в нашем организме после 60 лет начинают терять чувствительность.

"По мере того, как мы стареем, наш природный механизм жажды становится все менее чувствительным. Мы более подвержены обезвоживанию, чем в молодости. В пожилом возрасте нам надо быть более внимательными к потреблению жидкости, чтобы не допускать обезвоживания", - говорит Дейви.

Большинство экспертов согласны с тем, что наша потребность в жидкости зависит от возраста, веса и пола - и от условий окружающей среды и уровня физической активности.

"Одно из заблуждений правила восьми стаканов - очень сильное упрощение того, как наши организмы реагируют на окружающую среду", - говорит Розенберг.

Большинство специалистов сходится на том, что нам не надо так уж сильно заботиться о выпивании произвольно назначенного количества воды ежедневно.

В нужный момент наши тела пошлют нам сигнал в виде чувства жажды. Точно так же, как они это делают, когда мы голодны или устали.

Единственное, что может быть полезным для вашего здоровья, когда вы пьете больше воды, чем нужно, - вы израсходуете дополнительные калории, чаще бегая в туалет.