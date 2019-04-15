Новый суперпродукт: грудное молоко для взрослых

Разработки подогревают ученые, которые заявляют об исключительной пользе олигосахаридов из молока. Эти соединения способствуют росту полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте. К примеру, у компании DuPont есть добавка CARE4U, а у Glycom - Holigos. Эти добавки имитируют натуральные олигосахариды, пишет MedDaily .

По словам экспертов, именно добавки с олигосахаридами в ближайшей перспективе совершат революцию в сегменте средств, улучшающих пищеварение. Так, добавка от DuPont, надеются разработчики, должна приносить 5 миллиардов долларов в год. Прибыль вырастет еще больше, когда линейка добавок с олигосахаридами расширится.