Найдена безопасная альтернатива поваренной соли

Новая смесь, заменяющая стандартную соль, почти на четверть состоит из хлорида кальция. Ее создала и протестировала профессор Каролин Росс из Университета Вашингтона. В ходе работы она вместе с коллегами искала идеальную смесь, которая бы отличалась пониженным содержанием хлорида натрия (основной компонент поваренной соли).

Анализу подверглись, в том числе смеси, которые уже используются в пищевой промышленности. Среди них смеси, содержащие хлорид кальция и хлорид калия. Последний позволяет снизить кровяное давление при регулярном потреблении, но обладает неприятным вкусом (горчит).