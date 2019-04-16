В Департаменте здоровья обеспокоены: в Эстонии все больше заболевших корью

В прошлом году в Эстонии корью заболели 10 человек, за три месяца текущего – уже 11, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR Uudised.
Всемирная организация здоровья (ВОЗ) сообщила в понедельник, что число случаев заболевания корью в мире выросло в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года на 300%.
В семи случаях болезнь была привезена из Египта, Шри-Ланки, с Украины и из России, три человека заразились в результате контакта с зараженными и был один случай местного заражения. Пять заболевших были в Таллинне, остальные – в Харьюмаа, Пярнумаа, Тартумаа и Сааремаа.
"Есть причины для беспокойства, так как на фоне неблагоприятной ситуации с корью в Европе и во всем мире не исключены новые случаи заболевания и местное распространение болезни", – сказала главный специалист отдела отдела слежения и надзора за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Филиппова.