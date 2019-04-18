Свиньи. Иллюстративное фото. ФОТО: Scott Olson / AFP / Scanpix

Американские ученые частично восстановили мозг свиней спустя десять часов после забоя животных. Эксперимент ученых из Йельского университета может помочь в изучении болезни Альцгеймера.

Исследование поднимает вопросы о границе между жизнью и смертью и ставит под сомнение предположение, что мозг умирает в считанные минуты после остановки сердца.

Мозг взяли у животного через четыре часа после забоя и подключили к системе, через которую ритмично, имитируя сокращения сердца, прокачивали специальную жидкость. В состав этого "коктейля" входила искусственная кровь, снабжавшая мозг кислородом, и медикаменты, призванные замедлить или даже обратить вспять гибель мозговых клеток.

Как говорится в исследовании, ученым удалось частично обратить смерть клеток мозга - через десять часов после того как свинье отрубили голову, они добились от ее мозга частичной реакции на медицинские препараты и частично наладили коммуникацию между нейронами.

Также уровень потребления мозгом кислорода соответствовал здоровому состоянию.

Однако мозг все же не мог считаться живым - лишь малая часть нейронов коммуницировала между собой. Не было обнаружено ничего похожего на координированные электрические импульсы, указывающие на то, что называется сознанием или интеллектом. На энцефалограмме такой мозг не выглядел бы как живой.

Этот эксперимент показывает, что смерть клеток мозга - долгий и поэтапный процесс, комментирует эксперимент профессор нейрологии из Йельского университета Ненад Сестан.