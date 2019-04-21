Анализ крови способен засечь возможный рак за 15 лет до его появления

О работе шведских специалистов пишет журнал Real Clear Science. Ученые обратились за материалом для анализа в несколько биобанков, включая Janus Serum Bank в Норвегии, хранящего образцы биоматериалов 320 000 человек, собранные за период с 1972 по 2004 годы, передает MedikForum.

Исследователи изучили показатели анализа крови людей и сравнили их с изменениями в здоровье по мере жизни. В результате они обнаружили, что кровь людей, заболевших со временем раком мозга, раком костного мозга или лимфомой, отличалась от крови здоровых людей даже в то время, когда до возникновения рака еще оставались годы и годы.

В частности, на вероятность рака в будущем может указывать повышенная концентрации определенных белков в крови, отметили авторы работы.